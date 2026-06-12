El desgarrador relato de Belina Yuffrida sobre un trauma de su infancia: "Me bloqueó mi feminidad"

En una íntima entrevista para Doxa Streaming, la periodista reveló el doloroso hecho de su infancia que logró sanar con psicoanálisis.

Belina Yuffrida se sinceró en Doxa Streaming sobre el proceso de autoconocimiento que transformó su vida.

Belina Yuffrida compartió uno de los momentos más íntimos y transformadores de su vida durante una entrevista en Doxa Streaming. Allí habló sobre el proceso personal que atravesó para comprender su identidad y reveló cómo una experiencia inesperada la llevó a iniciar un camino de autoconocimiento.

"Hice 3 años de psicoanálisis. Yo no sabía lo que me pasaba. Yo no sabía", contó la periodista.

Esto fue lo que dijo Belina Yuffrida en Doxa Streaming Belina Yuffrida Confesó El Doloroso Trauma De Su Infancia Que Bloqueó Su Feminidad Según relató, uno de los momentos que marcó un antes y un después ocurrió durante un encuentro con Dalila Tahan. "Un día viene Dalila Tahan como invitada a un programa y me dice: 'Tengo ropa para vos'. Yo dije: 'Bueno, qué bien'. Yo no sabía muy bien, sabía que era diseñadora, pero no sabía muy bien todo. Y voy al local y eran todos vestidos. Le digo: 'Dali, son todos vestidos'. Y Dali me dice: 'Vas a ser el primer conductor de Mendoza en colocarse un vestido', recordó la comunicadora.

"Entonces agarro y me miro el espejo, me largo llorar, me puse el vestido y me largo a llorar. No sabía por qué me largué llorar. Te estoy diciendo semanas, después empecé a adelgazar, 64 kilos pesaba, se me caía el pelo, un montón de cosas que se me estaba arruinando en vida, me estaba arruinando yo en vida y no sabía por qué", confesó Belina.

Belina Yuffrida 2 Luego de tres años de psicoanálisis, la conductora logró destrabar un fuerte bloqueo de su infancia y sanar su pasado. Instagram Belinaok. "Cuando hago los estudios me dicen: 'Mira, yo te recomiendo que vayas un psicólogo. Los estudios salieron mal, pero me parece que más de la cabeza'. Y a su vez también a una dermatóloga", relató Yuffrida.