Lizy Tagliani reveló la charla íntima que tuvo con su hijo sobre su identidad: "Mamá nunca quiso ser un varón"

La artista relató en A la Barbarossa el especial momento que vivió con su hijo Tati al hablar sobre la historia de su vida.

En una charla cargada de emoción, Lizy Tagliani abrió su corazón al hablar de su maternidad y de un momento muy especial que vivió con su hijo Tati. Fue durante su paso por A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa, donde compartió cómo abordó una conversación íntima sobre su identidad de género.

La actriz también expresó la felicidad que atraviesa en esta etapa de su vida, luego de que la Justicia le otorgara la adopción plena de Tati a ella y a su pareja, Sebastián Nebot, a fines de 2025. En ese contexto, destacó el vínculo que construyen día a día y cómo surgen de manera natural distintos aprendizajes.

Lizy Tagliani en A la Barbarossa 2 Lizy Tagliani contó cómo le explicó su historia de vida a su hijo Tati. Captura de pantalla Youtube Telefe. Al recordar el momento que dio origen a la charla, la artista contó: "Con tati vivimos experiencias acordes a su mamá, por lo cual la pasamos muy bien". Y agregó: "El otro día me dice 'mamá es un varón'. Y Sebastián, que es súper correcto, le dice 'no, mamá’'. Y yo le digo 'dejalo'".

Lejos de evitar la situación, decidió tomarse un tiempo a solas con el niño para explicarle con claridad. "Nos corrimos, nos fuimos al sillón del living, nos sentamos y charlamos", relató Tagliani. sobre ese momento de intimidad.

Esto fue lo que contó Lizy Tagliani en A la Barbarossa Lizy Tagliani Contó La Importante Charla Que Tuvo Con Su Hijo Con total sinceridad, le explicó: "Sí, no estás mintiendo, pero mamá nunca quiso ser un varón. Era muy feliz, pero se daba cuenta de que quería ser una nena". Luego, Lizy Tagliani profundizó en sus deseos personales: "Entre todos los sueños que tenía era formar una familia y tener un hijo hermoso como vos. Y pudiste venir y estar ahora con nosotros".