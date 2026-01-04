La conductora de Telefe llegó a la provincia para disfrutar de un gran evento y mostró su estadía en las redes.

Lizy Tagliani se encuentra pasando un gran momento personal luego de que la Justicia finalmente le otorgó la adopción definitiva de su hijo. La conductora de La Peña de Morfi lo hizo público en sus redes sociales y ahora vinieron a Mendoza en su primer viaje familiar.

"Los caminos son largos, llenos de alegrías y tristezas. Pero siempre con la certeza de que jamás bajaríamos los brazos, que llegaríamos al final... porque cuando se encontraron nuestras miradas, entendimos que sería para siempre. Empieza formalmente la historia de nuestra familia", expresó Lizy en su posteo días atrás.

En medio de toda esta alegría, Lizy viajó a Mendoza para descansar y estar presente en la disco Queen. A la conductora se la pudo ver muy cómoda y contenta de estar presente y eligió un espectacular vestido de color negro para la noche especial.

Lizy Tagliani llegó a Mendoza junto a su esposo e hijo Captura de pantalla 2026-01-04 083106 Lizy visitando Mendoza y sus bodegas. Foto: Instagram / @lizytagliani Las horas previas las pasó en un conocido hotel de Mendoza y compartió las fotos que su pequeño hijo le sacó en la terraza: "Acá la producción de fotos que me hizo el Tati", expresó junto a un carretel de imágenes.

Lizy Tagliani estuvo presente en la disco Queen Mendoza Lizy Tagliani visitó Mendoza junto a su esposo e hijo: las postales y el motivo de su viaje Rápidamente, los seguidores no tardaron en comentarle la publicación: "Lo más lindo es que cuando él sea más grande y te vea tan feliz en esas fotos, se le va a olvidar que las sacó sin saber cómo hacerlo", "Que lindo verlos vacacionar en familia. Tati sos hermoso", "Bienvenida a Mendoza !! Hermosas vacaciones para vos y tu familia bella Lizy".