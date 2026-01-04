Domingo caluroso en Mendoza, pero con lluvias hacia la tarde: en dónde ocurrirán

El pronóstico para Mendoza anticipa un domingo con calor, algo de nubosidad y vientos moderados del sector sur.

El calor seguirá presente en Mendoza durante el domingo, con cielo algo nublado.

El pronóstico para el domingo indica condiciones típicamente veraniegas en Mendoza, con temperaturas elevadas. La jornada tendrá una mínima de 19° y una máxima que alcanzará los 34°, en un contexto de cielo algo nublado en gran parte de la provincia.

A lo largo del día se registrarán vientos moderados del sector sur. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias aisladas en zonas de cordillera y precordillera.