Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Domingo caluroso en Mendoza, pero con lluvias hacia la tarde: en dónde ocurrirán

El pronóstico para Mendoza anticipa un domingo con calor, algo de nubosidad y vientos moderados del sector sur.

MDZ Sociedad

El calor seguirá presente en Mendoza durante el domingo, con cielo algo nublado.

El calor seguirá presente en Mendoza durante el domingo, con cielo algo nublado.

Marcos Garcia / MDZ

El pronóstico para el domingo indica condiciones típicamente veraniegas en Mendoza, con temperaturas elevadas. La jornada tendrá una mínima de 19° y una máxima que alcanzará los 34°, en un contexto de cielo algo nublado en gran parte de la provincia.

A lo largo del día se registrarán vientos moderados del sector sur. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias aisladas en zonas de cordillera y precordillera.

Te Podría Interesar

Parque General San Martin Calor (6)
Se esperan vientos del sur y lluvias aisladas en zonas de cordillera en Mendoza.

Se esperan vientos del sur y lluvias aisladas en zonas de cordillera en Mendoza.

De cara al inicio de la semana, el lunes volverá a ser caluroso, con 19° de mínima y 35° de máxima, nubosidad variable y tormentas hacia la noche, acompañadas por vientos moderados del noreste. El martes llegará con un leve descenso de la temperatura: se esperan 22° de mínima y 32° de máxima, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sudeste, con condiciones algo más estables.

Archivado en

Notas Relacionadas