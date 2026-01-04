Domingo caluroso en Mendoza, pero con lluvias hacia la tarde: en dónde ocurrirán
El pronóstico para Mendoza anticipa un domingo con calor, algo de nubosidad y vientos moderados del sector sur.
El pronóstico para el domingo indica condiciones típicamente veraniegas en Mendoza, con temperaturas elevadas. La jornada tendrá una mínima de 19° y una máxima que alcanzará los 34°, en un contexto de cielo algo nublado en gran parte de la provincia.
A lo largo del día se registrarán vientos moderados del sector sur. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias aisladas en zonas de cordillera y precordillera.
De cara al inicio de la semana, el lunes volverá a ser caluroso, con 19° de mínima y 35° de máxima, nubosidad variable y tormentas hacia la noche, acompañadas por vientos moderados del noreste. El martes llegará con un leve descenso de la temperatura: se esperan 22° de mínima y 32° de máxima, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sudeste, con condiciones algo más estables.