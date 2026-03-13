San Lorenzo viene con todo por una pieza clave de Godoy Cruz

El mercado de pases no se termina para Godoy Cruz, el Expreso podría perder a uno de sus defensores más importantes. En las últimas horas trascendió que San Lorenzo de Almagro presentaría una fuerte oferta económica por el zaguero del Tomba Mateo Mendoza, que aparece como una de las alternativas para reforzar la defensa azulgrana.

El interés del Ciclón surge luego de una noticia muy dura para el club de Boedo: la grave lesión del defensor Gastón Hernández, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y deberá pasar por el quirófano, lo que lo dejará varios meses fuera de las canchas.

Ante ese escenario, la dirigencia azulgrana comenzó a buscar rápidamente un reemplazo en el fútbol argentino y el nombre de Mendoza apareció en la lista de posibles refuerzos. La operación todavía no está cerrada, pero desde Buenos Aires ya habrían acercado una propuesta económica importante que seduce al entorno del jugador.

Mateo Mendoza festeja con un beso al cielo su primer gol internacional con la camiseta del Tomba. Foto: Prensa Godoy Cruz El sanjuanino Mateo Mendoza podría dejar el Tomba. Foto Prensa Godoy Cruz Se podría ir Mateo Mendoza de Godoy Cruz Del lado del futbolista también hay un factor clave: la posibilidad de seguir jugando en Primera División. Mendoza sabe que un salto a San Lorenzo significaría competir en un club grande del país y mantenerse en la máxima categoría, algo que seduce a cualquier futbolista joven que busca consolidarse en el fútbol argentino.

Un problema para Toedli en nel armado del equipo En Godoy Cruz, en cambio, la situación se mira con otra perspectiva. Para Mariano Toedli, Mateo Mendoza es una pieza importante dentro de la estructura defensiva del equipo. El entrenador lo considera un jugador clave por su presencia física, su capacidad en el juego aéreo y su proyección dentro del plantel.