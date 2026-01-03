Verano: cuánto dinero necesita una familia para pasar las vacaciones en Mendoza

Mendoza está entre los destinos más elegidos para pasar las vacaciones de verano por sus paisajes naturales, las bodegas y los servicios. Un informe de la consultora Focus Market , posicionó a Mendoza como el destino nacional más económico entre los cinco más elegidos del país.

Este verano fue el primer año en que la provincia fue incluida en el relevamiento de la consultora Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X.

Se trata de un análisis de los costos de aéreos y alojamiento en establecimientos tres estrellas, contemplando 14 noches de estadía para una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores.

Según los datos del estudio, Mendoza presentó el menor costo total al organizar un itinerario turístico, con un valor de $3.610.467. En comparación, el mismo paquete turístico para Bariloche arrojó un costo de $7.693.084, mientras que en Mar del Plata el valor estimado fue de $5.121.156.

“Es muy importante que un estudio independiente y de carácter nacional demuestre que Mendoza es un destino turístico con atractivos para ser disfrutado durante todo el año y fundamentalmente que ratifica que la provincia ofrece precios muy competitivos económicamente y en calidad de prestaciones", destacó la titular de Emetur, Gabriela Testa, tras la publicación del informe

"Esto es un gran mérito del sector empresario que ha sabido acomodar los costos y sus ofertas a una nueva realidad macroeconómica del país. Sumado a esto, la Provincia ha disminuido la alícuota de Ingresos Brutos de alojamientos y gastronomía para el presente año”, agregó.

Los lugares más elegidos de Mendoza

Otro de los datos relevantes del informe señala que, al planificar las vacaciones, los destinos más buscados por los argentinos fueron la costa atlántica, la Patagonia y la región de Cuyo, que de esta última se destacan búsquedas destacadas de tres destinos mendocinos: Mendoza, San Rafael y Uspallata. Luego siguen el Noroeste argentino y las sierras de Córdoba.

Vacaciones de verano precios

En este sentido, el director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que de cara al verano 2026 se observa un crecimiento sostenido del interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana, impulsado por un contexto de mayor cautela en el gasto y la búsqueda de experiencias más frecuentes pero de menor duración.

En tanto, Gabriela Testa indicó que “el Gobierno de Mendoza ha realizado una gran inversión publicitaria y, junto al sector privado, organizó en 2025 más de 120 acciones de promoción turística a nivel nacional e internacional”.