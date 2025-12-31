Vacaciones 2026: con el dólar menos favorable, mejora el turismo local

El escenario turístico de cara a las vacaciones 2026 muestra un cambio de rumbo en las preferencias de los argentinos. Según un informe elaborado por Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X , la corrección cambiaria registrada en los últimos meses revirtió el boom de reservas anticipadas al exterior y volvió a posicionar al turismo interno como una de las principales opciones de consumo.

“En la primera parte del año vimos a muchos argentinos adelantando reservas para viajes al exterior, apalancados en un tipo de cambio que resultaba conveniente. Sin embargo, tras la corrección cambiaria, ese comportamiento se revirtió rápidamente”, explicó Damián Di Pace , director de la consultora Focus Market. El encarecimiento de los destinos internacionales llevó a que una porción significativa de la demanda se volcara nuevamente a los destinos nacionales, algo que ya se evidenció en los últimos fines de semana largos, con altos niveles de ocupación en distintas regiones del país.

De acuerdo con el relevamiento realizado entre las principales plataformas de turismo, el Top 5 de destinos nacionales más consultados por los argentinos para planificar las vacaciones 2026 está encabezado por la Costa Atlántica bonaerense. Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Cariló y Necochea concentran el mayor interés, seguidos por la Patagonia —con Bariloche, San Martín de los Andes, El Bolsón y Puerto Madryn—, la región de Cuyo, el Noroeste argentino y las sierras de Córdoba.

En cuanto a los destinos internacionales, Brasil lidera cómodamente el ranking de búsquedas, seguido por Chile, Uruguay, México y República Dominicana. No obstante, el informe advierte que el crecimiento de los precios en el exterior está limitando la concreción de muchos de estos viajes.

Uno de los factores que explica el mayor atractivo de los destinos locales es la política de precios aplicada por el sector turístico. “Muchos prestadores ajustaron tarifas con aumentos interanuales por debajo de la inflación promedio, buscando sostener competitividad y capturar demanda”, señaló Di Pace. Esta estrategia permitió mantener niveles elevados de consultas y reservas, incluso en un contexto de ingresos reales más ajustados.

El caso de Mar del Plata, uno de los clásicos del turismo nacional, resulta ilustrativo. Según el relevamiento de Focus Market, una estadía de 14 noches para una familia tipo (dos adultos y dos niños), viajando en avión y alojándose en un hotel tres estrellas, alcanza un total de $5.121.156. Esto representa un aumento interanual de apenas 4% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, considerando vuelos directos con valija, para asegurar una comparación homogénea.

En contraste, un viaje similar a Brasil —14 noches para cuatro personas, con vuelo y hotel tres estrellas— asciende a $5.101.545, pero con un incremento interanual del 46%. La diferencia en la evolución de los precios refuerza la percepción de que vacacionar en el exterior resulta hoy sensiblemente más caro que hacerlo dentro del país.

Más escapadas y viajes cortos

De cara al verano 2026, el informe también destaca una tendencia en alza: el crecimiento del interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana, especialmente en destinos cercanos a los grandes centros urbanos. “Frente a un contexto de mayor cautela en el gasto, los hogares priorizan experiencias más frecuentes pero de menor duración”, afirmó Di Pace.

Esta dinámica favorece al turismo interno y consolida a las escapadas de fin de semana como una de las principales modalidades de viaje para la próxima temporada. En un escenario económico desafiante, los argentinos ajustan sus decisiones, pero sin resignar del todo el descanso: viajan menos lejos, por menos tiempo y con mayor atención al precio, marcando un nuevo mapa del turismo para 2026.