Supervielle reafirma su liderazgo en Mendoza durante la Vendimia 2026

En el marco de la Vendimia 2026, Supervielle llevó adelante en la provincia una agenda institucional orientada a fortalecer su rol como socio estratégico del crecimiento económico y social de Mendoza.

Con foco en el ecosistema empresario local, la entidad reconoce a la provincia no solo como epicentro de la vitivinicultura argentina, sino también como motor de desarrollo para múltiples sectores productivos que impulsan la economía regional y nacional. En este contexto, Supervielle cuenta con una amplia presencia en la provincia y una trayectoria de décadas acompañando a empresas, pymes y productores mendocinos.

Como parte de esta agenda, Supervielle organizó un evento exclusivo en Garden Hualta Hotel , que reunió a más de 500 invitados, entre clientes, colaboradores y destacados referentes del ámbito empresarial mendocino. El encuentro contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y otras autoridades provinciales y nacionales.

Durante el evento, Patricio Supervielle , Presidente del Directorio y CEO de Grupo Supervielle resaltó: “Es un verdadero honor compartir una nueva celebración de la Vendimia, una fiesta que expresa como pocas el espíritu de Mendoza: trabajo, esfuerzo, paciencia y visión de largo plazo. Para Grupo Supervielle esta provincia es una de nuestras plazas más importantes. Por eso, además de brindar soluciones financieras, queremos ser parte activa de la comunidad. Impulsamos iniciativas de educación financiera, inclusión y desarrollo sostenible, porque creemos que el crecimiento económico debe ir acompañado de desarrollo social.”

Por su parte, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , destacó sobre el rol estratégico de Supervielle para Mendoza: “Para Mendoza es imprescindible, por ser una estructura puramente de pymes, la necesidad de tener crédito. Y Supervielle es un banco que puede ayudar mucho a nuestra producción, a nuestra matriz productiva que está en reformulación, con nuevas actividades, con viejas actividades que ya hacemos bien y que tenemos que reconvertirnos en otras y con nuevas agregar, como es el caso de la minería, donde estamos haciendo una apuesta muy fuerte y necesitamos que nuestras pymes participen”

Asimismo, Supervielle acompaña como sponsor el Foro de Inversiones & Negocios organizado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM), un espacio que reúne a líderes empresariales y autoridades para analizar oportunidades de inversión y los desafíos del crecimiento económico local.

supervielle vendimia sociales-27 Rodrigo D'Angelo / MDZ

En línea con este compromiso, el Directorio de Grupo Supervielle realizó en Mendoza su reunión trimestral, una decisión que refuerza la relevancia estratégica de la provincia dentro del plan de negocios de la entidad y su vocación de seguir invirtiendo en el desarrollo regional.

La agenda vendimial se completa con la tercera edición de los encuentros de networking con clientas empresarias del Banco, en el marco del ciclo “Al Mando”, que se realiza en la prestigiosa bodega de Susana Balbo.

Además, la entidad ofrece beneficios en gastronomía y bodegas entre otros rubros para que sus clientes puedan disfrutar de las celebraciones de Vendimia.

supervielle vendimia sociales-24

Con su participación en la Vendimia 2026, Supervielle ratifica su compromiso con el presente y futuro de la provincia.