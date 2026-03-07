Productores, bodegas y luchas internas: cómo llega la vitivinicultura a una nueva Vendimia

Como cada año, ya desde hace 90, el comienzo del mes de marzo marca un hito en el calendario mendocino con la celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia . La celebración en honor a la actividad madre de la economía de Mendoza, este año se celebra con luces y sombras para la vitivinicultura , con varios motivos para brindar, pero también muchos para repensar la realidad que hoy vive la actividad.

Es que la vitivinicultura ocupa un rol fundamental dentro dentro de la idiosincrasia mendocina. La provincia concentra más del 80% del vino que se elabora en Argentina, posee el 71% de la superficie implantada con vid del país, produce más del 74% de la uva nacional y el 84% del vino elaborado y, además, reúne más del 58% de la producción de mosto y jugo de uva, de acuerdo a los datos oficiales. Siguiendo con los números, en Argentina existen 1.236 bodegas registradas, de las cuales 896 están en Mendoza, lo que representa el 72,5% del total nacional.

Si observamos la fotografía previa a la gran celebración de este sábado, uno de los elementos que más destacan los productores. Considerados el eslabón más débil de la cadena, muchos advirtieron, sobre todo en la zona Este mendocina, que no podrán afrontar la cosecha por diversos motivos.

La falta de financiamiento (o la burocracia para poder aplicar a las líneas de créditos), el precio de la uva, incluso con valores por debajo de los valores de 2024, o el aumento de los costos para sostener las fincas, son algunos de ellos.

A eso se suma la situación de los trabajadores vitivinícolas, con un paro en plena cosecha y en la semana de Vendimia que fue levantado por la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. La medida había sido tomada luego de conocer que el sector empresario ofreció para el sector bodega un incremento del 1% mensual durante seis meses y, para el sector viña, un 0,5% mensual en el mismo período.

La situación de las bodegas

Por el lado de las empresas encontramos algunas bodegas que, más allá de los desafíos generales de la economía argentina y la coyuntura vitícola, por propios desafíos internos están enfrentando una delicada situación financiera. Los más resonantes han sido los de Norton, que actualmente ha iniciado el proceso de concurso de acreedores; o Bodegas Bianchi, que sigue acumulando cheques rechazados y su deuda ya escala a casi $1.500 millones.

En este punto, la contracara se presenta en la construcción de nuevas bodegas. Por medio de inversión y planificación de largo plazo, durante este año varias compañías han ampliado su infraestructura. El caso más reciente es el de Familia Zuccardi, que inauguró un nuevo edificio para Santa Julia en el departamento de Maipú. A ellos se sumarán esta temporada otras dos aperturas: Raquis y de Cheval des Andes en Luján de Cuyo.

Exportaciones y mercado interno

El cierre de 2025 dejó una mala noticia tanto para las exportaciones como para los despachos del mercado interno. Durante el año pasado acumularon sendas caídas de 6,8% y de 2,7%, respectivamente.

La buena noticia en este aspecto se encuentra en la recuperación que se vio en la última parte del año y el leve crecimiento con el que arrancó el 2026. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las exportaciones tuvieron un crecimiento de 17,9% y el mercado interno de 0,6%.

En cuanto a la producción, este año se espera que la producción de uva en Mendoza será alrededor de 9% menor que en 2025. Las proyecciones ubican la cosecha provincial en torno a 13,5 millones de quintales. Asimismo, según datos oficiales de elaboración, el país produjo 1.058 millones de litros de vino en la temporada 2024-2025.

Internas de la vitivinicultura

Otra de las situaciones que se pueden observar en esta foto previa es la interna político-sectorial que se mantiene en la vitivinicultura mendocina y argentina con una marcada división entre la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y Bodegas de Argentina (BdA).

Este sábado volverá a darse la división del sector entre los eventos que organiza una y otra institución: el Desayuno de Coviar y el Almuerzo de BdA. La particularidad será que este será el primer año luego del intento que se vio de eliminar la Corporación. Fue en abril de 2025 que el legislador porteño Damián Arabia propuso la eliminación de la contribución obligatoria, clave para el financiamiento de la misma.