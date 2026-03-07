Qué es el desempleo "blue" y por qué crece tan rápido en Argentina

Aunque la tasa de desocupación oficial se mantiene relativamente estable, especialistas advierten que el indicador tradicional ya no refleja con precisión la situación real del mercado laboral. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), dirigido por el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, elaboró una medición alternativa que incorpora formas de precariedad laboral y detecta un fenómeno creciente: el “ desempleo encubierto ”.

Según el estudio, mientras el desempleo informado por el Indec se ubicó en el 6,6% durante el tercer trimestre de 2025, existe un segmento de trabajadores que, si bien no figura como desocupado en las estadísticas, enfrenta serias dificultades para generar ingresos suficientes.

El nuevo indicador desarrollado por el IAG estima que el llamado “desempleo ampliado” o " desempleo blue " (haciendo un paralelismo con el dólar blue) alcanza el 7,2%. Al sumar esta medición a la tasa oficial, la desocupación ampliada ascendería al 13,8% de la población económicamente activa.

El cálculo se basa en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y considera a tres grupos de personas: quienes buscan más trabajo, quienes trabajaron muy pocas o ninguna hora durante la última semana y quienes realizan tareas en actividades altamente precarizadas o sin protección laboral.

La medición parte de una limitación metodológica del indicador tradicional. En las encuestas oficiales, una persona es considerada ocupada si trabajó al menos una hora durante la semana previa al relevamiento. Ese criterio permite captar la dinámica general del empleo, pero puede ocultar situaciones de subocupación o trabajos informales de muy baja intensidad.

De acuerdo con el informe, la expansión del autoempleo y de ocupaciones de escasa calidad genera que muchas personas no sean clasificadas como desocupadas, aunque continúan presionando sobre el mercado laboral al buscar más horas de trabajo para complementar ingresos insuficientes.

“En los últimos años, y a diferencia del período previo a la pandemia, el desempleo encubierto viene superando al desempleo tradicional”, señalaron desde el instituto. Según el análisis, las dificultades del mercado laboral actual ya no se expresan de forma clara en la tasa de desocupación clásica.

El impacto en los adultos mayores

El estudio también detecta diferencias significativas según la edad. El crecimiento del desempleo encubierto es particularmente marcado entre los adultos mayores.

Entre las personas de 66 años o más, el número de jubilados que se encuentran desocupados o trabajando pocas horas en condiciones precarias mientras buscan empleo aumentó 34,1% en un año.

La comparación con el tercer trimestre de 2023 muestra un deterioro aún más fuerte: en apenas dos años, los jubilados en situación de desempleo encubierto se multiplicaron por 2,5.

Los investigadores vinculan este fenómeno con la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y con la necesidad de muchos adultos mayores de complementar sus jubilaciones mediante trabajos informales o temporarios.

Qué muestran las estadísticas oficiales

De acuerdo con los últimos datos del INDEC, la desocupación en Argentina se redujo al 6,6% en el tercer trimestre de 2025, lo que implicó una baja de 0,3 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024 y una caída de un punto respecto del trimestre anterior.

Proyectado a nivel nacional, ese porcentaje equivale a unas 1.487.000 personas sin empleo, 47.000 menos que un año antes y cerca de 200.000 menos que en el trimestre previo.

El informe oficial también muestra que la tasa de actividad —la proporción de personas que participan del mercado laboral— aumentó 0,3 puntos interanuales, mientras que el empleo creció 0,4 puntos, lo que indica que el aumento de personas buscando trabajo fue absorbido por la creación de puestos laborales.

Sin embargo, ese crecimiento estuvo acompañado por un aumento de la informalidad. La proporción de trabajadores sin aportes ni protección laboral pasó del 42,6% en el tercer trimestre de 2024 al 43,3% en igual período de 2025.

Las tendencias de largo plazo refuerzan este diagnóstico. Estudios basados en la EPH elaborados por el investigador del Conicet Jorge Paz muestran que la informalidad laboral viene creciendo de manera sostenida desde 2016.

Si se incluyen tanto a los asalariados sin aportes como a los trabajadores cuentapropistas de baja calificación, la informalidad alcanzó al 49% de los trabajadores en el segundo trimestre de 2025, frente al 44% registrado en 2016.

En ese contexto, los especialistas advierten que el empleo creado en los últimos años se concentra cada vez más en actividades informales, de baja productividad o con jornadas reducidas.