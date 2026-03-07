El crédito volvió a crecer: por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos

El último Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) dejó una señal que el mercado esperaba: el crédito al consumo rompió una racha de cuatro meses de caídas consecutivas y empieza a aparecer en el radar de los economistasn como una variable clave.

Los préstamos personales crecieron 1,4% real sin estacionalidad y las financiaciones con tarjeta avanzaron 0,8% real sin estacionalidad, en línea con el crecimiento del crédito total al sector privado, que acumula ya dos meses seguidos de expansión real (+1,9% real sin estacionalidad en enero).

El crédito hipotecario encadena 19 meses consecutivos de expansión con un alza del 160,2% en los últimos 12 meses, traccionado por los créditos UVA.

El crédito comercial lideró el mes con +3,3% real sin estacionalidad, mientras los prendarios anotaron una caída mensual de 1,9%, aunque se mantienen 30,5% por encima del nivel de un año atrás.

El dato no debe leerse sólo como un efecto de temporada. Enero suele tener un componente estacional vinculado a vacaciones y gastos de inicio de año, pero el crecimiento se da en un contexto más amplio. Lo interpreto como una señal temprana de cambio de tendencia. La continuidad dependerá de que se sostenga la desinflación y mejore gradualmente el ingreso real de los hogares.

¿Argentina tiene 'techo'?

A pesar del rebote, el crédito al sector privado representa apenas el 8,9% del PBI en pesos (11,7% si se suman los préstamos en dólares), según el propio informe del BCRA. La distancia con la región es enorme: Brasil ronda el 71% del PBI, Chile el 110%, Uruguay el 28% y México el 33%, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

Estructuralmente, Argentina todavía tiene 'techo' para expandir crédito durante varios años, incluso con crecimientos reales a doble dígito en 2026, para sostener ese ritmo hacen falta cuatro condiciones: estabilidad macro duradera, fondeo estable en moneda local, previsibilidad regulatoria y mejor infraestructura crediticia.

El ritmo tenderá a ser más sostenible —probablemente menor al +35,9% real interanual en personales— y dependerá de que estas condiciones se consoliden.

Nueva fase monetaria

En el plano macroeconómico, enero marcó el inicio de la nueva fase del programa de estabilización. El BCRA compró US$ 1.158 millones en el mercado de cambios, factor que compensó la contracción fiscal y dejó la base monetaria prácticamente sin cambios (−0,6% real s.e.).

Las reservas cerraron en US$ 44.503 millones, con un alza de US$ 3.336 millones respecto a diciembre, apuntalada también por un nuevo REPO con bancos internacionales por US$ 3.000 millones.

En el sistema financiero, los depósitos privados en dólares alcanzaron un nuevo máximo histórico de US$ 37.926 millones (+US$ 956 millones en el mes), impulsados por los plazos fijos en moneda extranjera. Los préstamos en dólares al sector privado también crecieron US$ 1.340 millones, llegando a US$ 19.768 millones.

La demanda del mes confirmó las tendencias del sistema. Los productos más solicitados fueron los préstamos personales, las tarjetas de crédito y las cuentas digitales.

Los montos promedio no mostraron una actualización significativa en línea con la inflación; en cambio, lo que creció fue la base de usuarios aprobados. El crecimiento del ecosistema no viene tanto por mayores montos promedio, sino por una ampliación de la base de usuarios aprobados. Más personas accediendo al sistema.

* Pablo Blanco, CFO de Alprestamo.