Autos usados: el dato negativo de febrero sobre las ventas, que preocupa en el mercado

El mercado de autos usados experimentó en febrero una marcada retracción, según datos difundidos por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), anotando un dato que encendió luces amarillas en el sector sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses.

Durante el mes pasado se vendieron 130.229 vehículos, lo que representa una caída del 12,60% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se habían comercializado 149.004 unidades.

Si la comparación se realiza con enero de este año, la baja fue aún más pronunciada, alcanzando el 14,92%, ya que en el primer mes de 2026 se habían vendido 153.070 unidades.

El acumulado del primer bimestre muestra que se comercializaron 283.299 autos usados , un 11,20% menos que en igual período de 2025, cuando la cifra había sido de 319.040 unidades.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA , explicó que febrero suele ser históricamente el mes más flojo en ventas dentro del sector, pero remarcó que la baja de este año fue generalizada en todo el país, incluso en provincias que venían mostrando un ritmo sostenido de operaciones.

Sin crédito

Lamas consideró que una financiación más adecuada sería clave para dinamizar el mercado y señaló que los volúmenes comercializados en el primer bimestre de 2025 fueron atípicos, lo que también influye en la comparación interanual.

Sin embargo, se mostró optimista respecto a una recuperación en los próximos meses, destacando que actualmente el mercado ofrece una mayor variedad de productos para elegir.

El ranking de los autos usados más vendidos en febrero estuvo encabezado por el VW Gol y Trend, con 7.311 unidades, seguido por la Toyota Hilux (5.078), Chevrolet Corsa y Classic (3.703), VW Amarok (3.507), Ford Ranger (3.502), Ford EcoSport (2.856), Toyota Corolla (2.826), Peugeot 208 (2.577), Fiat Palio (2.497) y Ford Ka (2.444).

En cuanto al desempeño por provincias, las mayores caídas porcentuales en el período enero-febrero 2026 frente al mismo lapso de 2025 se registraron en Misiones (-21,35%), La Rioja (-19,53%), Santa Cruz (-17,79%), Formosa (-17,74%) y Salta (-17,55%).

Otras jurisdicciones también mostraron descensos, aunque de menor magnitud, como Chubut (-14%), La Pampa (-13,72%), San Luis (-13,49%), CABA (-13,38%) y Tucumán (-13,14%), entre otras.

Este retroceso en el mercado de usados se da en un contexto de retracción también para el sector de autos 0km en Argentina.

Durante los últimos meses, la venta de vehículos nuevos ha sufrido una caída aún más abrupta, producto de la pérdida de poder adquisitivo, la suba de precios en dólares y la falta de financiación accesible.

Las concesionarias de 0km enfrentan stocks abultados y una demanda retraída.

La baja en la actividad también alcanzó a este segmento, reflejando el impacto generalizado de la situación y la expectativa de una baja de los precios del mercado automotor en general.

Impuestos internos

Esta situación se produce en un contexto de expectativa por el impacto que puede tener en el mercado la eliminación del Impuesto Interno a los autos de lata gama.

La aprobación de la Reforma Laboral por parte del Congreso incluyó la eliminación de ese tributo para los 0km. La medida es una buena noticia, pero su efecto se demoraría hasta abril.

Según el artículo 195 de la norma, la vigencia del beneficio fiscal comienza el primer día del mes siguiente a la promulgación de la ley. Si bien se votó en febrero, empezó marzo y no está promulgada ni apareció en el Boletín Oficial.

El Gobierno podría suspender el impuesto transitoriamente mediante un decreto hasta que esté promulgada, pero distintas fuentes informaron a este medio que no se tomaría esa medida.

"Al no promulgarse ni publicarse en el Boletín Oficial, la cláusula de vigencia del mes siguiente está efectiva. Hay que esperar a abril", dijeron desde una terminal.

"La vigencia de la eliminación del impuesto es en abril. De todas formas, en el gobierno ya lo tenían previsto así", señalaron desde otra compañía.