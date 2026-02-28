Cuál es la automotriz que baja hasta US$26.000 el precio de algunos modelos por la quita de impuestos

Con la aprobación anoche de la reforma laboral en el Congreso , el sector automotor obtuvo un beneficio clave que no está vinculado con la relación con los trabajadores, sino con la carga impositiva.

Dentro del proyecto que votó el Senado se incluyó un capítulo fiscal que dispuso la eliminación del Impuesto Interno para los autos 0 km. En concreto, se dio de baja la segunda escala del tributo que seguía vigente, luego de que el Gobierno eliminara la primera hace más de un año.

El gravamen alcanzaba a los vehículos de más de $104 millones, es decir, los modelos de alta gama, que debían afrontar una alícuota del 18%. Con esta modificación, ese sobrecosto desaparece.

El sector venía esperando este cambio para poder reducir los precios. Desde que se anunció el proyecto, hace más de dos meses, las ventas del segmento afectado se habían frenado porque muchos compradores decidieron postergar la operación a la espera de que el beneficio fiscal se trasladara a los valores finales.

Según estimaciones de algunas automotrices, la rebaja podría rondar el 15%, dependiendo del modelo y la estructura de precios de cada marca.

Aunque resta la promulgación de la ley, algunas empresas ya comenzaron a anticipar el beneficio. Es el caso de Prestige Auto, representante de Mercedes-Benz en la Argentina, que desde hace varias semanas aplica descuentos en sus modelos a cuenta de la quita impositiva.

Ford, en tanto, anunció anoche una fuerte baja en los precios de los modelos alcanzados por el impuesto. La terminal también contempló otro beneficio: la entrada en vigencia del acuerdo comercial con Estados Unidos, que permite importar hasta 10.000 unidades sin pagar el arancel externo del 35%.

Al combinar ambos beneficios fiscales, Ford comunicó reducciones de entre US$10.000 y US$26.000 en algunos modelos.

La Bronco Badlands, por ejemplo, baja de US$100.000 a US$74.000. Este SUV llega desde Estados Unidos y, además del arancel del 35%, estaba alcanzado por el Impuesto Interno. Con el nuevo precio, queda prácticamente alineado con el valor en Chile —uno de los mercados más competitivos de la región— donde cuesta US$73.900.

En el caso del Mustang GT, el precio se reduce de US$90.000 a US$65.000, mientras que la versión Dark Horse pasa de US$97.000 en febrero a US$75.000 en marzo.

En la gama de pick-ups full size, que no pagaban Impuesto Interno pero sí se benefician por el acuerdo con Estados Unidos, también hay rebajas. La F-150 Lariat HEV baja de US$90.000 a US$80.000; la Tremor, de US$95.000 a US$85.000; y la Raptor, de US$115.000 a US$105.000.

Además, la automotriz decidió que el resto de su gama no tendrá aumentos en marzo. Solo la versión XLT de Maverick subirá 1%, mientras que los demás modelos mantendrán los valores de febrero.

En los próximos días se espera que otras marcas anuncien sus propios ajustes.

En el mercado estiman que la baja en los autos más caros podría generar un “efecto cascada”: los modelos de segmentos inferiores podrían verse obligados a reacomodar precios para no superponerse con los vehículos de gama superior.

A este escenario se suma un contexto de fuerte competencia por el crecimiento de las importaciones, especialmente de marcas chinas, lo que está generando una verdadera “guerra” de precios que beneficia a los consumidores.

Si bien los valores siguen siendo elevados en términos generales, la tendencia comienza a mostrar un alineamiento más cercano con los precios internacionales en algunos modelos.