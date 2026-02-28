Reforma laboral: para Patricia Bullrich la gente "se liberó" y mandó "a la mierda a los gerentes de la pobreza"

La jefa de senadores de La Libertad Avanza , Patricia Bullrich , apoyó con entusiasmo la iniciativa de reforma laboral y remarcó que uno de los propósitos del Gobierno es que "los derechos de los trabajadores no sean propiedad de una casta", en tanto que destacó que luego de la aprobación las personas que recibían un plan social "se liberaron" y "mandaron a la mierda" a "los gerentes de la pobreza ".

"Este equipo de Senadores hizo historia. De verdad. Si hicimos todo esto en 2 meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias", destacó la jefa de bloque de La Libertad Avanza .

En su discurso de cierre del proyecto de "modernización laboral", la exministra de Seguridad dijo que la gestión de Javier Milei "demostró que la mejor política social no era un plan, sino condiciones para que haya posibilidades de inversión y de trabajo".

Este equipo de Senadores hizo historia. De verdad. Si hicimos todo esto en 2 meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias. https://t.co/iJUGzhmudJ

"Esta es la primera oportunidad que no podemos perder. No podemos volver a los planes que defendieron tantos años. ¿Hay algo más precarizado que un plan social? ¿Saben qué tenía? Un gerente de la pobreza. No tenía nada más, ni jubilación, ni riesgos de trabajo, absolutamente nada", planteó.

"Se defendieron durante años millones de planes sociales para tener a la gente como ganado. Eso no es justicia social. Eso es tener a la gente sin libertad", lanzó.

Patricia Bullrich señaló que cuando el Gobierno terminó con la intermediación de las organizaciones sociales, "la gente dejó de venir" a los cortes de protesta en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

"Cuando se liberó eso, la gente dejó de venir. No se ve más a las mujeres con los chicos viniendo, porque se liberaron . No son tontos. Se dieron cuenta que estaban explotados por aquel que decía que le daba beneficios", reflexionó.

Patricia Bullrich - Manuel Adorni - Karina Milei - Diego Santilli - Martín Menen - Santiago Caputo - Luis Caputo El oficialismo celebró la victoria en Senadores. X Manuel Adorni

Y siguió: "Se dieron cuenta que podían salir de la esclavitud. Lo más difícil para alguien que vive en la esclavitud es darse cuenta que es un esclavo. Hasta que se da cuenta, se libera y los manda a la mierda. Eso fue lo que pasó con los gerentes de la pobreza y por eso no vienen más al centro", afirmó.

"Vienen nada más que algunos grupos antifascistas, algunos kirchneristas y algunos de izquierda. Los demás se quedan en su casa haciendo su vida y mandando a los chicos a la escuela y no trayéndolos como hacían acá", cerró.

En tanto, resaltó que "en el mundo los paros generales no existen más" pero "acá parece que los paros generales son un juego permanente y van todos los dirigentes detrás".

Al hacer referencia al cambio en la visión sobre cómo regular el mundo laboral, Patricia Bullrich cuestionó que en gobiernos anteriores "en el nombre de los trabajadores se mando a la informalidad a miles y miles".

"Eso es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley, para darle previsibilidad a las empresas y a los trabajadores", remarcó.

Y siguió: "Esta reforma envía señales claras. Argentina quiere volver a crecer. Hace 15 años que no crecemos, muchos de los cuales fueron gobierno los de aquel lado".

"Queremos que los derechos de los trabajadores no sean propiedad de una casta, de un grupo. Hoy los trabajadores quieren trabajar con más libertad", aseveró.

Según dijo, "durante años se repitió un dogma: mas rigidez es más protección".

"¡Mentira! Más juicios, más oportunidades. ¡Mentira! Más conflicto, mas justicia social. ¡Mentira!", refutó la senadora oficialista.

Para Bullrich, "la realidad mostró un mercado laboral destruido” y lo atribuyó a la persistencia en defender visiones sobre el mundo laboral que atrasan décadas".