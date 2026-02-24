"Ridículos": Patricia Bullrich apuntó contra la AFA por suspender la fecha del fútbol argentino

“ Ridículo. Que paren el fútbol porque dos personas están siendo llamadas por la Justicia, es confundir la institución con sus conductas . Es ridículo”, afirmó la legisladora, en diálogo con Cadena 3 en el Congreso.

Sus declaraciones se enmarcan luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó suspender una fecha tras las citaciones a indagatoria al presidente Claudio “Chiqui” Tapia , al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes.

El pedido se hizo luego de una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, donde los clubes resolvieron por unanimidad impulsar la medida como señal de respaldo a la conducción del organismo.

La causa, tramitada en el fuero Penal Económico, investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la acusación impulsada por ARCA (ex AFIP), esos montos habrían sido retenidos por la AFA pero no depositados dentro de los plazos legales, lo que podría configurar un delito penal tributario.

Desde la AFA rechazaron las acusaciones y aseguraron en un comunicado oficial que no existe deuda exigible, ya que las obligaciones fiscales fueron pagadas de manera voluntaria antes de su vencimiento.

Además, indicaron que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y se encuentra pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones, mientras que cuestionaron que se intente sostener una causa penal con obligaciones que, a su entender, no estaban vencidas.

Ante esta situación, los dirigentes del fútbol argentino acompañaron este planteo y la fecha 9 está caída, al menos hasta este martes.

Qué hace el Gobierno

En plena avanzada del Gobierno contra la AFA, Javier Milei se mostró sonriente en enero con el titular de la FIFA, Gianni Infantino. En plena avanzada del Gobierno contra la AFA, Javier Milei se mostró sonriente en enero con el titular de la FIFA, Gianni Infantino. Presidencia

En la Casa Rosada se mantienen herméticos. Evitan hablar sobre la suspensión de la fecha con el objetivo de no reforzar la denuncia de Tapia y otros dirigentes que hablan de “persecución”.

“No opinamos de ese tema. Es un tema de la Justicia y ellos”, aseguró un funcionario del Gabinete, en diálogo con MDZ.

Pese a que mantiene una constante actividad en redes sociales, el presidente Javier Milei se mostró por fuera de esta polémica y compartió otros temas que no están vinculados a la AFA, abonando esta intención de no quedar como los incitadores de una causa que busca destituirlos del poder de la entidad de la calle Viamonte.