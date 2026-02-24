Patricia Bullrich y los gobernadores peronistas dejaron al kirchnerismo sin lugar en las autoridades del Senado

Luego de romper con Unión por la Patria para acercarse a La Libertad Avanza, Carolina Moisés (Jujuy) se quedó con la vicepresidencia del Senado en una jugada diagramada por Patricia Bullrich para dejar al kirchnerismo sin lugar en la nómina de autoridades de la Cámara alta y quedar a un paso de los dos tercios.

La jugada se conoció una hora antes del inicio de la sesión preparatoria que desarrolló el Senado este mediodía. Allí, en la reunión de Labor Parlamentaria, Patricia Bullrich informó que Moisés, quien hasta hace 24 horas era parte del interbloque Justicialista que preside José Mayans (Formosa), se quedaría con la vicepresidencia de la Cámara alta, uno de los lugares más codiciados por la oposición.

Luego de la sesión, Patricia Bullrich habló con la prensa acreditada en el Senado y explicó la jugada: "Le ofrecimos la vicepresidencia a Moisés para afianzar una mayoría de 47 senadores". Con este número, el oficialismo queda muy cerca de llegar a los 48 senadores que se necesitan para conseguir los dos tercios y poder definir, entre otras cosas, miembros de la Corte Suprema.

Sin embargo, en el entorno de Bullrich consideran que este número "no es lineal". Saben que se trata de una "mayoría circunstancial" que podrá "acompañar en algunas cosas y en otras no". En ese sentido, esperan que los tres del bloque de Carolina Moisés acompañen la reforma que propone el Gobierno en la ley de glaciares.

El lugar que lugar le corresponde a la primera minoría del Senado. Esta etiqueta quedó en discusión ayer, luego de que Moisés confirmara su salida del interbloque kirchnerista, junto con Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), y de que La Libertad Avanza oficializara la incorporación de Luis Juez (Córdoba) que dejó su histórico Frente Cívico, con el que siempre compitió en su provincia.

Así, con el apoyo de los bloques peronistas no kirchneristas, que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Córdoba, Santa Cruz, Tucumán, Catamarca y Neuquén, el oficialismo impuso una mayoría para dejar al bloque de José Mayans (Formosa) sin representación en las autoridades de la Cámara.

Carolina Losada (Santa Fe) se quedó con la vicepresidencia primera, en representación del radicalismo, y Alejandra Vigo (Córdoba) se quedó con la vicepresidencia segunda, en representación de los gobernadores del peronismo no K. Por el oficialismo, Bartolomé Abdala (San Luis) seguirá como presidente provisional.

De alguna forma, esta jugada entre Bullrich y Moisés cierra el arco de idas y vueltas que hubo entre ambas senadoras para llegar a un acuerdo. Desde que la exministra de Seguridad llegó al Senado de la Nación, Moisés fue una de las senadores que mejor la recibió, con quién siempre mantuvo un diálogo fluido, incluso cuando no la acompañó con los votos como fue con la reforma laboral.

El peronismo no dejó pasar su malestar con la jugada de Bullrich para dejarlo corridos de la escena. “Es una política del atropello, hago una lectura antojadisa del reglamento. Sin objetar los nombres sí vamos a objetar las formas”, indicó Mayans (Formosa) desde el recinto.

El Senado definieron las autoridades de la AGN

Luego de la definición de las autoridades de la Cámara, el Senado avanzó con la designación de los tres representantes de la Cámara alta en la Auditoría General de la Nación (AGN). Acá sí hubo un acuerdo entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, que se aprobó con 70 votos .

Así fue que juraron Mariano Piazza por La Libertad Avanza; Francisco Javier Fernández por Unión por la Patria y Luis Naidenoff.