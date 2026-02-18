Patricia Bullrich celebró el dictamen para el acuerdo Mercosur–Unión Europea

La senadora de LLA festejó que el tratado con la Unión Europea ya tiene dictamen y será votado próximamente en el Congreso.

Patricia Bullrich celebró el dictamen obtenido para que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea sea tratado en el Congreso.

La senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich informó que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea ya cuenta con dictamen en el Senado y aseguró que la Argentina está en condiciones de convertirse en el primer país del bloque en ratificarlo.

A través de sus redes sociales, la legisladora celebró el avance parlamentario y sostuvo que el país está “a un paso” de aprobar lo que definió como el acuerdo comercial más grande del mundo y uno de los más relevantes de su historia.

Dictamen UE-Mercosur Cuándo será tratado el acuerdo con la Unión Europea Bullrich anticipó que la iniciativa será tratada en el recinto en las próximas semanas y vinculó el impulso legislativo con la estrategia de política exterior del Gobierno. En ese marco, destacó que la eventual aprobación representaría un nuevo paso en la agenda de inserción internacional promovida por el presidente Javier Milei.

El tratado entre el Mercosur y la Unión Europea prevé la conformación de una amplia zona de libre comercio entre ambos bloques, con reducción progresiva de aranceles, apertura de mercados y la fijación de reglas comunes en materia comercial, sanitaria y de inversiones.