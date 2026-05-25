Con Patricia Bullrich, Javier Milei encabezó una reunión de gabinete en medio de una interna al rojo vivo

El presidente protagonizó el encuentro con sus funcionarios, luego de la controvertida reunión anterior donde gritó e insultó en defensa de Manuel Adorni. La senadora asistió, pese al malestar de Karina.

Tras participar del Tedeum en la Catedral Metropolitana por el 25 de Mayo, el presidente Javier Milei encabezó este mediodía una nueva reunión de gabinete en Casa Rosada. Pese al malestar de Karina, asistió la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, ausente de la caminata del mandatario y excluida del primer plano en el Cabildo.

El cónclave contó con dos ausencias. Se trata de la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien está en el Vaticano con motivo de un evento con funcionarios de todo el mundo y siendo una de las personalidades libertarias con mejor relación con la Santa Sede. El otro caso es el ministro de Economía, Luis Caputo. Su entorno informó que no concurrió por un cuadro gripal.

Fue otro intento para intentar despejar las afirmaciones periodísticas sobre la irrespirable interna oficialista, luego de que el asesor Santiago Caputo denunciara públicamente que el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem tenía cuentas falsas en X para desestabilizar disimuladamente al Gobierno. Ambos están presentes en la reunión, junto a la mano derecha de la hermana del presidente, Eduardo "Lule" Menem.

La última cumbre del mandatario con sus ministros fue el 8 de mayo, cuando gritó e insultó frente a los miembros del Gobierno en defensa de su jefe de gabinete, Manuel Adorni, a partir de la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

“Nos dejó claro que aceptemos su postura o nos tenemos que ir”, había afirmado una fuente que asistió al encuentro. El jefe de Estado esbozó: “Yo voy a defender la inocencia de Manuel, no lo voy a entregar a la prensa porque tiene todo para explicarlo. Prefiero perder una elección que echarlo”. “Que se vayan todos a la rep… que lo pario, no me importa nada, voy a seguir con la mía”, exclamó el líder libertario, quien, acto seguido, se levantó y se fue. No escuchó a ninguno de sus subordinados, entre ellos a la senadora, quien le había reclamado a Adorni su rápida presentación de la declaración jurada.