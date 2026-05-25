El lado B del Tedeum: el abrazo de los Milei con Bullrich, Menem y Adorni en primer plano y dos ministros ausentes

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el Tedeum en la Catedral Metropolitana por el 25 de Mayo en una ceremonia con múltiples condimentos políticos . El mandatario salió minutos antes de las 10 de la Casa Rosada, donde compartió un momento distendido con el Gabinete, con pastelitos, medialunas y café.

Sin Victoria Villarruel , quien no fue invitada por el Ejecutivo, el líder libertario protagonizó la caminata por la Avenida Rivadavia. Se lo vio sonriendo y saludando a granaderos y a las pocas personas que se congregaron voluntariamente al acto.

En la primera plana se lo vio junto a su hermana Karina, pero sobresalió el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , quien fue recientemente respaldado por el jefe de Estado en la virulenta guerra oficialista con el sector que responde a Santiago Caputo . Justamente, el asesor estrella de Milei también se hizo presente, aunque algunos metros atrás. A la derecha del presidente se lo vio al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , asediado por la justicia por la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito.

Ya en ese momento entró la senadora Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario ya había entrado a la homilía por su cuenta, sonriente y levantando su brazo ante las cámaras. No fue invitada al encuentro con los ministros en Balcarce 50, a pesar de que Menem y Caputo sí fueron citados a pesar de no ser formalmente miembros del Gabinete.

Hubo dos ministros ausentes. Uno de ellos con aviso. Se trata de la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se encuentra en el Vaticano, con motivo de un evento con funcionarios de todo el mundo y siendo una de las personalidades libertarias con mejor relación con la Santa Sede. Quién sorprendió fue el ministro de Economía, Luis Caputo. Su entorno informó que no concurrió por un cuadro gripal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/2058905644787183886&partner=&hide_thread=false Milei se acercó a saludar a Bullrich en la Catedral Metropolitana. https://t.co/AZZ8I9YBJL pic.twitter.com/5pqNTdDJE6 — MDZ Online (@mdzol) May 25, 2026

En el momento de su ingreso a la catedral, Milei saludó a los distintos invitados por la Presidencia, en especial legisladores y diplomáticos. En la sexta fila estaba Bullrich, quien no fue tomada por la transmisión oficial hasta el final de la ceremonia. Hubo un plano aéreo que apenas se pudo distinguir el abrazo de Javier y Karina Milei con ella. En la retirada del "Leon" hubo un saludo mejor captado por las cámaras, aunque fue menos efusivo que el primero. A pesar que la secretaria general quiere afuera a la exministra de las reuniones de gabinete, fue convocada para el cónclave de este mediodía.

A su vez, se registró un nítido abrazo entre el presidente y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien aseguró que la relación con él "es muy buena". Ocurre a un año del desplante del libertario, que coincidió con la omisión del saludo a Villarruel.

Milei, al término del himno nacional en el Cabildo y mientras regresaba a Balcarce 50, saludó al público presente en Plaza de Mayo. No quiso hablar con la prensa, pero se escuchó decir a su hermana Karina "gracias por el aguante" a quienes se agolpaban para una selfie o pedían un apretón de manos.