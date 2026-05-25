Del Himno en el Cabildo a los pases de factura: la reunión de urgencia a la que citó Milei por la feroz interna

La pretendida armonía protocolar mostrada en la vía pública durará apenas unas horas. Según el cronograma oficial de este feriado patrio, tras la finalización de la homilía en la Catedral Metropolitana , el presidente Javier Milei y sus ministros cruzarán caminando hacia el histórico Cabildo de Buenos Aires. Allí entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino junto a la Fanfarria Militar "Alto Perú" del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Sin embargo, el verdadero plato fuerte de la jornada ocurrirá inmediatamente después. A las 12 , la comitiva oficial reingresará a Balcarce 50 para dar inicio a una nueva reunión de Gabinete que promete ser un escenario de pases de factura debido al sismo político que sacude las bases del oficialismo.

Los roces en el núcleo del Poder Ejecutivo se incrementaron de manera exponencial en los últimos días a raíz de los movimientos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich . En un claro gesto de autonomía política que encendió las alarmas en el "Triángulo de Hierro", Bullrich presionó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , exigiendo que presente cuanto antes su Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) ante la Justicia para disipar sospechas de enriquecimiento ilícito.

Para colmo de males en la relación con el ala dura de la Casa Rosada, la ministra de Seguridad también adelantó de forma unilateral su carrera y sus aspiraciones políticas por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de cara al futuro, desafiando el armado territorial que coordina la Secretaría General de la Presidencia.

Santiago Caputo vs. Martín Menem: la pelea por el control legislativo

La interna del Gobierno no se agota en el gabinete de ministros. La mesa chica del presidente observa con preocupación los recurrentes idas y vueltas entre dos terminales clave del poder libertario: Santiago Caputo, la mano derecha y asesor estrella del mandatario nacional que busca centralizar la estrategia de la gestión, y Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados y fiel aliado de Karina Milei, cuyo rol en el Congreso ha quedado bajo la lupa en las últimas semanas.

La disputa por el control de la agenda y el manejo de los tiempos políticos entre el estratega de confianza de Milei y el líder de la Cámara Baja suma un nuevo frente de tormenta que el Presidente intentará contener en la reunión del mediodía.

Contrarreloj: crecen las dudas por la declaración jurada de Adorni

El trasfondo de toda la tensión sigue siendo la situación judicial de Manuel Adorni, investigado por el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py.

el quemado inauguracion adorni cornejo marin caras (9) Alf Ponce Mercado / MDZ

Las dudas políticas se posicionan ahora sobre el calendario exacto en el que el jefe de Gabinete formalizará la entrega de sus papeles patrimoniales. Habiendo ingresado ya en el período crítico fijado para los trámites formales de la administración pública —fines de mayo y principios de junio—, la demora del funcionario estira la incertidumbre y alimenta las especulaciones de la oposición, convirtiéndose en un flanco débil que el propio oficialismo urge cerrar antes de que afecte la línea de flotación del Gobierno.