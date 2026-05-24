Reapareció Yuyito González y fue tajante con un tema que involucra a Javier Milei: "Casi prostituta"

Amalia "Yuyito" González se refirió a la violencia verbal que domina la escena pública. En una reciente entrevista con María Laura Santillán, la conductora hizo un fuerte descargo sobre los ataques misóginos de los que ha sido víctima, y no esquivó la pregunta al momento de opinar sobre las agresivas formas que maneja el presidente Javier Milei.

El cruce comenzó cuando Yuyito repudió la liviandad con la que se ataca la sexualidad de las mujeres en el ámbito público: "A mí hay cosas que me parecen de un bajo nivel intelectual absoluto. Gente que son periodistas, o comunicadores, o políticos, se meten con la sexualidad de alguien". En esa misma línea, defendió a las mujeres que trabajan en el Congreso y recordó que ella misma ha sido blanco de estos agravios: "Yo también caí en esa volteada, me han dicho casi prostituta, o gato, o pagadas, cosas horribles".

Fue en ese momento cuando la entrevistadora llevó la charla hacia el terreno político y personal, consultándole directamente si le "hacía ruido" la violencia con la que se maneja públicamente Javier Milei , señalando sus insultos constantes hacia periodistas y opositores.

Lejos de evadir el tema, González intentó contextualizar la actitud de su expareja, aunque terminó marcando una clara distancia. "En el tiempo que estuvimos juntos no le registré ese nivel. Creo que ese nivel se agudizó en este último año, que entiendo que será porque ya todo entró en una guerra de todos contra todos", analizó la conductora.

Sin embargo, ante la insistencia de Santillán sobre las formas del mandatario, Yuyito fue contundente sobre su postura personal frente a este tipo de exabruptos: "De verdad, a mí no me gusta. Sinceramente no". Anticipándose a las repercusiones de sus declaraciones, aclaró: "Se lo podría decir a él si me lo preguntara. No creo, porque tenemos contacto cero, pero no me parece una forma de relacionarse en ningún ámbito".