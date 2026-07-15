María Emilia Marín encenderá el Imperial con un show interactivo sobre sexualidad: "Va a tocar fibras profundas"

El Teatro Imperial de Maipú se prepara para vivir una noche donde los tabúes quedan en la puerta y el escenario se enciende a pura risa y reflexión. Este sábado 18 de julio, a las 22:00 horas, María Emilia Marín desembarca con El manual del placer , un unipersonal que promete dinamitar los mitos que giran en torno al deseo y la sexualidad.

Bajo la dirección y producción de Renzo "Chory" Occhionero , la propuesta combina el código del stand-up, pantallas interactivas y la participación activa de un público que, lejos de incomodarse, encontrará en el humor el mejor aliado para aprender a disfrutar sin culpas.

A pocos días de esta cita imperdible en la cartelera mendocina, nos sentamos a charlar con ella para desmenuzar los secretos detrás de este "manual"Aquí la entrevista completa con María Emilia Marín en exclusiva con MDZ Show.

Consultada por las tres palabras con las que define a su show y a la sexualidad en su vida, la actriz reconoció que se trata de "el deseo que es lo que te mueve en la vida, tiempo porque si no lo dedicamos en algo puntual no se desarrolla ese algo y la presencia porque si no ponés el cuerpo y no estás presente entonces no llegas a ningún lugar". Poniéndolas de alguna manera como banderas de su vida, Marín logró relacionarlas de manera pura y concreta con la temática de la obra.

Al tratarse de un evento de sexualidad, lo primero que se piensa es en la entrada doble para la pareja; sin embargo, la conductora del show aseveró que está abierto a todos aquellos que quieran aprender y vivir una gran experiencia: "Este show está pensado para personas solas que no tengan vinculación sexo-afectivas, personas con amistades cualquiera sea y para personas en pareja con el tipo de orientación que se quiera".

María Emilia es licenciada en teatro y comunicadora. Instagram @mariaemiliamarin

Con el apoyo en la producción de Chory Occhionero, Marín reveló que todos los detalles que han preparado dentro de la obra es para que "las personas se puedan sumergir en un mundo de la sexualidad puntualmente". De esta manera, no faltará una buena escenografía, cuerpos sobre la misma, un QR para que los presentes puedan realizar consultas anónimas y hasta micrófonos abiertos para participar.

Compartiendo datos desde su profunda educación, María Emilia explicó que la sexualidad abarca todo y "es inmensa" por lo que asegura que es casi un hecho que "alguna parte del show va a tocar fibras interesantemente profundas" de quienes se encuentren presentes.

El teatro como túnel para la expresión de la sexualidad

María Emilia Marín es comunicadora y educadora sexual, pero una gran parte de sí misma nació en el teatro por lo que también es actriz. Desde este lugar, la protagonista de "El Manual del Placer" asegura que las tablas "le permiten tener muchos recursos para poder abordar temas complejos de la sexualidad". Aunque no considera que lo relacionado al sexo sea tabú actualmente, si reveló que "el teatro me permite jugar con el público, hacer más dinámica la inforamción pesada y seguramente con la experiencia que se vive dentro del teatro va a dejar un aprendizaje significativo".

Especialista en ESI, Marín dará un estilo de consultorio masivo en Maipú. Instagram @mariaemiliamarin

Para terminar, María Emilia se abrió por completo y con sinceridad para revelar lo que para ella es la regla de oro e innegociable en la sexualidad general y en la suya particular. "La regla de oro para cualquier manual es la comunicacion. La pensamos con el otro pero es la que tenemos que tener con nosotros mismos, eso te va a permitir una comodidad y eso te habilitar a que haya un consentimiento frente a las personas con las que estás compartiendo tu sexualidad o con vos mismo. Todo esto te va abrir un respeto hacia vos mismo que te da una absoluta libertad", confesó.

Datos del evento "El Manual del Placer", por María Emilia Marín

La obra se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio a las 22:00 horas en el Teatro Imperial de Maipú y la actriz reveló que dará tantos consejos y tips que todos aquellos que vayan seguramente los pondrán en práctica. Asimismo así podrán "disfrutar de una vida sexual sana" en lugares seguros que "tiene que construír uno mismo".