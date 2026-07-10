¡Impresionante! K4OS tuvo su primer recital en Mendoza y enloqueció a miles de fanaticas: baile, looks, diversión y mucho color

El grupo conformado por las cuatro cantantes deslumbró por completo a los 4.500 fanáticos que eligieron pasar el Día de la Independencia en Maipú.

La noche del 9 de julio estuvo llena de baile y show en el Arena Maip.u / Antonella Ramirez MDZ

El pasado 9 de julio fue un Día de la Independencia particular para todos los fanáticos del K-pop. Las famosísimas K4OS tuvieron su primer recital en la provincia de Mendoza y dejó enloquecidos a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de presenciarlo.

Pasadas las 19 horas, el Stadium del Arena Maipú ya se vestía de morado y mucho brillo en la previa al ingreso al concierto. Fanáticos y fanáticas de todas las edades, específicamente niños y jóvenes, se vistieron con su mejor look para cantar y bailar sin parar en una noche que sería mágica para ellos.

Furor por K4OS en Maipú: así fue el espectacular recital Las integrantes de K4OS deslumbraron en el Arena Maipú con una estética urbana inspirada en la cultura k-pop. Antonella Ramirez MDZ La banda de ídolas está conformada por Mariana “Tau” Taurozzi, Lynette “Lily” Ladelfa, Inés “Ine” Civit y Mercedes “Mechi” Bitzer, quiénes se unieron a partir de un casting realizado por Tiktok y desde donde todo explotó por los aires. El éxito de K4OS quedó más que plasmado en Mendoza a partir de las 21 horas del jueves 9 de julio cuando al llamado de "caos, caos, caos" aparecieron en el escenario del Arena Maipú.

Los fanáticos mendocinos acompañaron la velada lookeados con los colores y prendas características de la banda. Antonella Ramirez MDZ El show destacó por su ambiciosa propuesta visual, que incluyó alrededor de ocho cambios de vestuario. Las artistas pasaron de prendas de jean y tachas a deslumbrantes outfits con brillos, camperas de cuero y vestidos, manteniendo siempre sus características mechas de colores e identidades bien marcadas.

El recital estuvo completamente agotado. Antonella Ramirez MDZ Por otro lado, en lo que respecta a su música, las K4OS hicieron un repaso completísimo por toda su discografía que fue coreada por grandes y chicos presentes. La lista de temas incluyó: Caos, Uff baby, Té Kila, ADN, Me costó el corazón, Rage y muchas canciones más.