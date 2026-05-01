Cómo fue el show de Andrés Calamaro en el Arena Maipú con su tour "Como Cantor": recuerdos, ovación y euforia

Entre anécdotas y respeto por el talento local, el artista recordó a Marciano Cantero en el momento más sensible de su presentación en tierras mendocinas.

El jueves por la noche, Mendoza fue testigo de una ceremonia que excedió los límites de un concierto convencional. Andrés Calamaro aterrizó en el Arena Maipú con su gira "Como Cantor", transformando el estadio en un espacio de comunión donde el rock y la nostalgia se dieron la mano. Desde la apertura de puertas a las 20, el ambiente ya anticipaba lo que sería una de las fechas más significativas del calendario musical del año: un encuentro de familias, amigos y parejas unidos por la obra de un gran artista.

Un recorrido por el ADN del rock argentino Pasadas las 21:40, la banda dio inicio a una seguidilla imbatible de 22 canciones. El arranque con Todavía una canción sentó las bases de una noche de alta intensidad sonora. Con una formación musical de gran solidez, Calamaro revisitó himnos como Mi gin tonic, Loco y Cuando no estás, logrando que cada estrofa fuera coreada como un himno propio.

andres calamaro en mendoza (2) El repertorio incluyó 22 temas que atravesaron todas las etapas de la carrera del icónico músico argentino. @a_calamaro

El repertorio no dio respiro, alternando la fuerza de sus composiciones solistas con la sensibilidad de clásicos como Crímenes perfectos y Señal que te he perdido, logrando emocionar a gran parte de los presentes.

Sin dudas, el pasaje más conmovedor de la velada ocurrió cuando Calamaro se detuvo para homenajear a la emblemática banda mendocina Enanitos Verdes. Con palabras cargadas de afecto, recordó sus jornadas de grabación en Buenos Aires junto a Marciano Cantero y Felipe Staiti. Como un gesto de respeto hacia la cultura mendocina y las familias de los músicos, fusionó su hit Tres Marías con fragmentos de Mil horas.