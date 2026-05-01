El Padre DJ llega a Mendoza: el show electrónico avalado por el Papa que busca transformar Junín
El reconocido sacerdote que cautivó al mundo en la Jornada Mundial de la Juventud traerá su mensaje y sus bandejas al departamento de Junín.
Mendoza se prepara para recibir una propuesta artística y espiritual sin precedentes en la provincia. El próximo 10 de octubre, el Predio Dueño del Sol, en el departamento de Junín, será el escenario de una experiencia que desafía los prejuicios: el set de música electrónica del Padre Guilherme Peixoto.
El sacerdote portugués, que se volvió viral en todo el mundo por su participación en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, desembarcará en el Este mendocino con un espectáculo que cuenta con la bendición directa del Papa Francisco.
El ritmo al servicio del bien común
Más allá de la curiosidad que despierta ver a un religioso al mando de las consolas, el evento tiene un trasfondo profundamente humano. La organización confirmó que la totalidad de lo recaudado por la venta de entradas se destinará a la edificación de un Centro de día y Rehabilitación de Adicciones en Junín. Esta iniciativa busca dar una respuesta concreta a una problemática social urgente, transformando la noche de música electrónica en un motor de ayuda para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
El Padre DJ no limitará su paso por Mendoza únicamente a su faceta musical. Su itinerario incluye una agenda paralela que refuerza su misión sacerdotal, con visitas programadas a comedores comunitarios de la zona y la celebración de una misa, cuyo lugar se confirmará a la brevedad. Esta cercanía con los sectores más necesitados es una de las marcas registradas de Peixoto, quien utiliza su popularidad para visibilizar realidades complejas.
El evento, apto para mayores de 10 años, contará con una infraestructura pensada para la familia, incluyendo un patio gastronómico y áreas de descanso. Ante la gran demanda de consultas registradas desde provincias vecinas y del otro lado de la cordillera, se prevé que el ingreso de turistas genere un movimiento económico importante para el departamento. Quienes deseen ser parte de esta jornada podrán adquirir sus tickets a partir del 6 de mayo a través de la plataforma EntradaWeb, con opciones de financiamiento para facilitar el acceso de toda la comunidad.