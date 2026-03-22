El cura DJ Padre Guilherme llega a Argentina con un show gratis en homenaje al Papa Francisco: de qué se trata

A días de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Sumo Pontífice, el Padre Guilherme promete transformar el centro porteño en una fiesta: los detalles.

La movida electrónica en Buenos Aires está a punto de vivir una noche sin precedentes, y viene directo desde los altares de Portugal. El reconocido Padre Guilherme (Guilherme Peixoto) confirmó su desembarco en la Argentina para brindar un set gratuito y al aire libre el próximo 18 de abril a las 20 horas en plena Plaza de Mayo.

¿El motivo? Un sentido y vibrante homenaje al papa Francisco, justo en la antesala del primer aniversario de su muerte, ocurrida el 21 de abril de 2025.

La convocatoria que recorrió la web Embed - El cura DJ Padre Guilherme llega a Argentina y realizará un homenaje al Papa Francisco con un show gratis Lejos de la solemnidad tradicional, el evento impulsado por la Asociación Miserando busca celebrar el inmenso legado de Jorge Bergoglio apelando al lenguaje que mueve a las nuevas generaciones.

"Hola, hermanos y hermanas de Argentina. Quiero invitar a todos, todos, todos a vivir un momento muy especial. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido papa argentino", expresó el cura DJ.

¿Quién es el "Cura DJ" que revolucionó la Iglesia? Embed - El cura DJ Padre Guilherme llega a Argentina y realizará un homenaje al Papa Francisco con un show gratis Ordenado sacerdote en 1999 y con un pasado como capellán militar, Guilherme arrancó a pinchar discos allá por 2006. Su objetivo inicial era súper terrenal y solidario: juntar fondos para su parroquia. Pero el talento manda, y de a poco fue puliendo un estilo único que mezcla bases de techno con fragmentos de discursos papales, cantos gregorianos y sonidos litúrgicos.