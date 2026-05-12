"Fijate el verso que será la lucha contra el narcotráfico en Argentina": el crudo análisis de una especialista

El narcotráfico y sus consecuencias son un problema del que nuestro país nunca ha estado exento Durante décadas, el avance e instalación de bandas criminales dedicadas a este mundo han modificado la composición social de miles de barrios argentinos. Laura Etcharren lleva años dedicados a investigar la compleja trama del narcotráfico en Argentina y en toda la región. La investigadora busca constantemente analizar y entender cómo el tejido social se degrada frente al avance de organizaciones criminales. En charla con MDZ , Etcharren refutó la idea de que el narcotráfico está "avanzando" en el país, asegurando que el fenómeno ya se instaló de forma definitiva hace más de una década . A continuación, los puntos clave de una entrevista que recorre desde la situación en las fronteras hasta la realidad de los jóvenes en los barrios más vulnerables.

Para entender la realidad de esta situación, la socióloga y analista de seguridad dialogó sobre el mapa actual del crimen organizado, la vulnerabilidad en las fronteras y el fracaso de las políticas públicas que han permitido, por muchos años, la territorialización del delito en los barrios. Una dinámica que aún continúa presente en este momento.

— Para comenzar, ¿podrías plantearnos cuáles son los puntos más importantes del mapa del narcotráfico en Argentina y cómo funcionan sus redes de conexión?

— Lo primero que tenés que entender es que Argentina es un país donde el narcotráfico ya está consagrado. Se habla mucho de sus "avances", pero nosotros tenemos un delito complejo instalado desde el año 2014 que, desde entonces, solo ha mostrado distintas mutaciones porque nunca fue abordado conforme al estadio en el que se encontraba. Hoy hay narcotráfico en todo el territorio. Sin embargo, el 85% de la violencia por drogas se concentra en el centro del país: el AMBA, Córdoba capital, Rosario y Mendoza ciudad. Siempre tenemos que tener en claro que el tema de la cantidad de homicidios nunca es directamente proporcional con cómo se maneja el narcotráfico. El narcotráfico tiene procesos de territorialización y desterritorialización. De acuerdo al lugar en el que se esté moviendo, vas a traer más o menos homicidios dependiendo de si los acuerdos que se hacen entre las distintas organizaciones en red se respetan. No es lo mismo el Rosario de hace 6 años que el Rosario de ahora. Ha cambiado también. Es una cosa que se va dependiendo mucho también de cada gobernador. Yo siempre digo que los gobernadores tienen mucha más conciencia social y delictiva de lo que pasa en el país que los gobiernos nacionales. Lo tienen más cercano y creo que no hay esta tendencia escenográfica de querer salir todo el tiempo a mostrar un procedimiento.

— Entonces, vos ves una disparidad de en la forma de actuar de, algunas autoridades.

— Totalmente. Desde que se conformó el Ministerio de Seguridad en Argentina, hasta la fecha, no tuviste ningún ministro de Seguridad que lleve adelante una política proactiva. Obviamente, vos tenés que tener una política reactiva frente a lo que ya está instalado y una política proactiva para prevenir lo que está por venir. Esto tiene que ver con la investigación criminal vinculada a la reactividad y la inteligencia criminal vinculada a lo proactivo. Y después tendrías que tener la SIDE nuevamente como una polea de transmisión entre ambas acciones para licuar el delito complejo. Bueno, eso en Argentina claramente no se da.

El año clave para la consolidación del narcotráfico en Argentina

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— Mencionaste el año 2014 como un punto de quiebre. ¿Cómo ha sido esa evolución y cómo se consolidaron estas organizaciones?

— En 2014 se terminaron de consolidar las alianzas. En Argentina, el narcotráfico opera bajo una fusión local e internacional; no tenés una banda solo de argentinos, sino organizaciones fusionadas con paraguayos, colombianos o mexicanos que ya delinquían en sus países. Ahí se terminaron de trazar las rutas y el narcomenudeo se consolidó en los barrios como el "brazo armado" del narcotráfico. Es un proyecto de poder. Vos pensá que el narcomenudista de hoy, si vos no lo abordás, va a ser el narcotraficante de mañana.

— ¿Qué rol juegan la familia y la escuela en estos barrios donde la violencia parece ser el único capital cultural?

— Argentina sufre una fuerte descomposición social; hay un tejido social absolutamente deteriorado y un tejido delictivo empoderado. Hay mucha vulnerabilidad, mucha marginalidad. El principal capital cultural que hoy vos tenés en la Argentina es la violencia, una violencia que comienza desde arriba y se va propagando. Necesitamos los continentes básicos: la familia y la escuela. Pero cuando la familia no está y la escuela tampoco cumple ese rol, el círculo virtuoso no se da. Entonces, bueno, hay que estar mucho en el territorio para hacer una detección temprana de quiénes son aquellos niños que pueden inclinarse más a la actividad delictiva.

El "uso" de menores inimputables para delinquir

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— Con el ejemplo del sicario menor de edad que terminó con la vida de Miguel Uribe Turbay en Colombia, se discute mucho sobre la baja de imputabilidad porque las bandas usan a menores. ¿Cuál es tu visión sobre esto?

— Los niños son usados porque son más osados; no tienen percepción de riesgo ni de peligro, y carecen de una visión de futuro. Para ellos es el "aquí y ahora", es un tema de oportunidad. Muchos ni siquiera están preparados como sicarios; es un tema de oportunidad. Pero esto también se vincula con las fronteras: si no tenés fronteras seguras, habilitás la inseguridad interior y ciudadana. Justamente, uno de los asesinos del candidato entró a la Argentina y fue detenido ahora. La seguridad de un país comienza en sus fronteras. Si vos no tenés seguridad de fronteras, habilitás dos inseguridades, la inseguridad interior y la inseguridad ciudadana. Eso te forja el microtráfico y el narcomenudeo, que son cosas distintas. El microtráfico tiene que ver con la distribución entre ciudades y el narcomenudeo en los barrios. Son cosas distintas. Bueno, vos habilitás todo ese tiempo. Entonces, se les complica cada vez más a los gobernadores trabajar esos temas.

— ¿Sentís que hay una mala administración de los recursos federales en las provincias fronterizas?

— Totalmente, tenemos una mala administración de las fuerzas federales. No hay suficientes prefectos o gendarmes para la cantidad de frontera seca y fluvial que tenemos. A veces ves a la Prefectura en Embalse (Córdoba) cuando los necesitas en los puntos de entrada. Antes de crear nuevas estructuras, hay que aprender a administrar lo que ya tenemos. Y eso en Argentina no lo hizo este gobierno y no lo hicieron sus antecesores tampoco, lo que hemos tenido es un proceso de omisión, negación y abulia por parte de sucesivos gobiernos. Vos fíjate el verso que será la lucha contra el narcotráfico en Argentina, que tenés el tema de la "droga enfriada" (dejar la mercadería en la frontera para ser retirada luego). Hace 10 años, con la administración de Cambiemos, con Patricia Bullrich, se reflotó un método de Colombia de los años 70, 80. Ahora, ese método en Argentina lleva 10 años y dicen que no ha mutado. Si un método delictivo no muta en una década, es porque hay una institucionalización del narcotráfico. Es imposible que los narcos sigan regalando su mercadería así a menos que haya una complicidad o una falla sistémica que lo permita. La droga enfriada, yo digo que es la institucionalización del narcotráfico.

— A nivel regional, ¿cómo ves que es su trabajo? ¿se puede aplicar alguna de las medidas en Argentina y cómo podrían actuar?

— Importar medidas es peligroso porque no se suele conocer la dinámica delictiva propia. En la región tenés mucho delito golondrina y no te olvides de que eso hace que las organizaciones vayan midiendo la permeabilidad que tiene cada país. La permeabilidad de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Chile... En El Salvador la criminalidad es homogénea; en Argentina es heterogénea y varía según el territorio. No es lo mismo cómo se configuró el delito en Buenos Aires (de arriba hacia abajo, desde la policía) que en Santa Fe (de abajo hacia arriba). Por otro lado, la región está compleja: Uruguay se desmadró tras la legalización de la marihuana y en la Triple Frontera ya vemos recursos del Tren de Aragua ingresando al país. Y fíjate que también lo que ha pasado en Colombia. En su momento parecía que había cierta contención. También tenés que saber que eso es una política de Estado, y una política de Estado es una política sostenida en el tiempo.

El narcotráfico en medio de las disputas políticas de Argentina

— ¿Por qué crees que falla sistemáticamente la política de seguridad en Argentina?

— Porque el narcotráfico se aborda según el color político y no como una política de Estado sostenida en el tiempo. Cualquier vacío que dejes en la frontera va a ser aprovechado por la criminalidad. En la administración de Mauricio Macri, Clorinda, en Formosa, fue dejada por fuera de los puestos de control y vigilancia. No te gusta el gobernador, yo lo lamento, Clorinda es un punto estratégico. Después, en la administración, este Fernández, Sabrina Frederic (ministra de Seguridad entre 2019 y 2021), lo que decía era que la frontera tenía que ser vista solamente desde el punto de vista cultural. Sí, la tenés que ver desde el punto de vista cultural porque muchas veces el norte tiene más que ver con Bolivia y con Paraguay que tal vez con Argentina, pero la tenés que ver también desde el punto de vista delictivo.

Las provincias de frontera tienen el doble desafío del narcotráfico y el narcomenudeo. Por eso creo que la seguridad de la Argentina tiene mucho más sostén en muchos gobernadores que en las administraciones nacionales y no importa el color político que tengan. Pero también a veces las mismas administraciones del mismo color político tienden a autodevorarse.

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