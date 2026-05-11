Seguirá preso el hombre acusado por el asesinato de su madrastra en un barrio privado

Casi cuatro meses pasaron desde que Silvia Susana Rodríguez (74) fue estrangulada hasta morir en su casa del barrio privado Cerro de la Capilla , en El Challao , Las Heras. Por el asesinato fueron detenidos su hijo adoptivo, Juan Manuel Ramírez , y una mujer llamada Noelia Valeria Estrella . Ahora, la Justicia les dictó la prisión preventiva a ambos.

Fue durante una audiencia celebrada el viernes en la Sala 3D del Polo Judicial Penal , donde el juez Leonardo Camacho hizo lugar al pedido de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien lidera la investigación, para que los dos acusados continuaran en la cárcel mientras avanza la instrucción en su contra.

Asimismo, el magistrado del Juzgado Penal Colegiado N°1 rechazó los planteos de la defensa de Estrella, ya que su abogado argumentó que la mujer no estuvo directamente vinculada con el ataque que acabó con la vida de Rodríguez.

Pese al revés judicial, el representante legal de la sospechosa tendrá esta semana la posibilidad de recurrir al fallo de Camacho. En ese caso, será un Tribunal Penal Colegiado el que deba resolver la situación de Estrella el expediente.

Los dos detenidos se encuentran imputados por el delito de homicidio criminis causa, por lo que arriesgan como única pena la prisión perpetua .

El asesinato en El Challao

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores del caso, todo comenzó pasado el mediodía del domingo 11 de enero, después de que una residente del barrio Cerro de la Capilla, se comunicó con la línea de emergencias 911 y expresó su preocupación porque llevaba un par de días sin ver a su vecina, Silvia Rodríguez.

La llamante añadió que le consultó en varias ocasiones al hijo adoptivo de la mujer, quien se encontraba desde hacía varios días en la casa con una mujer, pero sólo recibió respuestas evasivas, motivo por el cual sospechaba que algo malo le podría haber pasado.

PORTADA Silvia Susana Rodríguez Silvia Susana Rodríguez, la mujer que fue víctima del asesinato en un barrio privado de Mendoza. MDZ.

Frente a eso, policías se dirigieron hasta el domicilio y allí se toparon con Ramírez, de 35 años, quien se presentó ante ellos como hijo adoptivo de la jubilada y estaba acompañado por Estrella. Ambos estaban a bordo de auto de la mujer, el cual estaba cargado con pertenencias personales, todo preparado para retirarse del lugar.

Al ser consultado por el paradero de su madre adoptiva, el hombre explicó que había salido de viaje hacia Malargüe el viernes anterior. Sin embargo, eso resultó poco creíble para los efectivos, quienes solicitaron permiso para ingresar a la vivienda.

Un relato con contradicciones y la detención de los acusados

Sin opciones, Ramírez les abrió la puerta y al inspeccionar el interior los funcionarios dieron con el cadáver desnudo y envuelto en una sábana de Rodríguez. Asimismo, dentro de la casa hallaron botellas de bebidas alcohólicas y, sobre una mesa, abundante polvo blanquecino junto a una pipa, que resultó ser bicarbonato de sodio, revelaron posteriormente las fuentes del causa.

policia-científica-barrio-capilla La Policía Científica trabajando en la escena del hallazgo del cadáver en el barrio Cerro de la Capilla. Archivo MDZ

Frente al hallazgo de los restos de la víctima, el hijo adoptivo de la víctima cambió su versión y afirmó que ese viernes organizó una fiesta en la casa de la madre. De acuerdo con esa versión, la mujer llegó y se molestó y, en ese momento, uno de los sujetos presentes la ahorcó hasta matarla.

Ese nuevo relato fue tomado como un intento desesperado de Ramírez por despegarse de la muerte de su madre adoptiva, motivo por el cual terminó siendo detenido junto a Estrella (37). Finalmente, ambos fueron imputados por homicidio criminis causa y este último viernes, casi cuatro meses después, la Justicia les impuso la prisión preventiva.