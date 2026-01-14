Las cuatro muertes que marcaron al hombre acusado por el asesinato de su madre adoptiva en Las Heras

La vida de Juan Manuel Ramírez, el hombre de 35 años acusado de matar a su madre adoptiva en un barrio privado de Las Heras , quedó atravesada por dramáticos episodios que lo marcaron para siempre. Se trata de cuatro muertes que fueron puntos de inflexión para el hombre imputado por el crimen de Silvia Susana Rodríguez, ocurrido el pasado domingo.

De acuerdo con averiguaciones practicadas por MDZ , el drama rodeó la vida de Ramírez desde antes de nacer. Fuentes de su entorno revelaron que su madre biológica fue una mujer que trabajaba como empleada doméstica de la jubilada asesinada y su marido, quien murió años atrás. Al parecer, la mujer atravesó un embarazo no deseado y sus empleadores decidieron hacerse cargo del bebé que dio a luz el 19 de septiembre de 1990.

Así, Juan Manuel Ramírez creció contenido por sus padres adoptivos y pasó gran parte de su vida en el barrio Cementista , sin mayores sobresaltos. No obstante, a sus 25 años comenzaría la trágica seguidilla que cambió su vida para siempre.

En noviembre de 2015, Ramírez quedó en la mira por la muerte de su hija de solo cinco meses. Todo ocurrió en la vivienda donde residía en ese momento, ubicada calle Avellaneda al 200, en el distrito lasherino de Panquehua .

Allí, mientras estaba al cuidado de Ramírez, la bebé sufrió un golpe en su cabeza que terminó generándole hematomas y hemorragias internas en el cerebro. Esas lesiones llevaron a que la criatura sea internada en el Hospital Notti , donde perdió la vida el 17 de noviembre del mismo año.

hospital notti (4).JPG El hospital pediátrico Notti, donde murió la hija de Ramírez en 2015. ALF PONCE / MDZ

Por ese episodio, Ramírez fue investigado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé como única pena la prisión perpetua. No obstante, las pruebas demostraron que se trató de una situación accidental, por lo que terminó condenado por homicidio culposo a la pena de 3 años de cárcel.

El homicidio de su hija fue el caso con el que se inauguró su prontuario. Años después se le sumarían investigaciones por robo, hurto y falso testimonio.

La muerte de su amigo y un falso relato

Casi una década después de la perdida de su hija, Ramírez volvió a sentir a la muerte cerca cuando un amigo suyo, identificado como Juan Pablo Salinas (28), falleció tras caer en el Zanjón de los Ciruelos, mismo lugar que donde perdería a otro ser querido más adelante.

Su muerte tuvo lugar el 20 de enero de 2024. La investigación por los motivos que condujeron al deceso de Salinas tuvo como testigo estrella a Ramírez, ya que fue el último que lo vio con vida. En este contexto, llegó a mentirle a las autoridades judiciales en su declaración inicial tras la muerte de su amigo. Por ese motivo, fue condenado el año pasado en una causa por falso testimonio.

De la investigación surgió que ambos habían sido amigos durante su infancia y se reencontraron por medio de las redes sociales. De esa forma, pactaron reunirse el citado día, para conversar y hablar de los problemas que estaban atravesando en sus respectivas vidas.

El primer relato de Ramírez sostenía que se reunieron cerca del Oratorio Ceferino Namuncura y luego fueron a comprar marihuana, la cual fumaron en el barrio Cementista, donde ambos habían pasado su infancia juntos.

Ramírez agregó que, cerca de las 21, Salinas se retiró a la casa de su abuela, cerca de donde habían juntado, para hacer "una changuita" y no volvió a verlo.

Zanjón de los ciruelos, Rita, mujer en situación de calle 4 El Zanjón de los Ciruelos, lugar donde Ramírez perdió a dos seres queridos por las fuertes corrientes del agua. Milagros Lostes - MDZ

No obstante, casi dos semanas después, el 1 de febrero de ese año, se presentó nuevamente en la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF) y pidió volver a declarar para contar "cómo realmente sucedieron las cosas", de acuerdo con lo que les expresó a las autoridades judiciales.

Allí confesó que su amigo nunca se fue a la casa de la abuela y que, en realidad, compraron cocaína y luego se fueron a consumir bajo el puente donde Ramírez pasaba sus días en situación de calle. Cuando comenzó a llover se refugiaron en ese lugar por más de una hora. Posteriormente, cuando las precipitaciones se detuvieron, decidieron salir para dirigirse a las casas de sus respectivas familias.

En su nuevo relato, Ramírez aseguró que salió de abajo del puente por una pared que costea el zanjón. Sin embargo, su amigo decidió bajar hacia el cauce porque "no quería que los policías lo vieran por las cámaras" y había poca agua.

No obstante, el caudal del canal comenzó a subir, a raíz de las abundantes lluvias. Esa situación tomó por sorpresa a Salinas, quien terminó perdiendo el equilibrio, cayó al agua y terminó siendo arrastrado por la corriente, situación que le quitó la vida.

Frente a la engañosa primera versión de los hechos que ofreció el amigo de la víctima, la fiscal Claudia Ríos, quien investigó la muerte de Salinas, decidió elevar una compulsa para investigarlo por falso testimonio. Esa causa recayó en la órbita del fiscal de Delitos No Especializados Juan Manuel Sánchez, quien ordenó la detención de Ramírez.

Finalmente, fue capturado e imputado el 26 de junio del año pasado y en agosto reconoció la autoría en un juicio abreviado y fue condenado a la pena de 1 mes y 19 días de cárcel.

Su vínculo con Rita y otro trágico hecho

En la misma zona donde perdió a su amigo, Ramírez volvió a sufrir un trágico hecho: la desaparición de Rita, la mujer brasileña que se encontraba en situación de calle y fue arrastrada por una nueva crecida en el Zanjón de los Ciruelos, el martes 30 de diciembre del 2025.

De acuerdo con la información que reveló este portal, el sospechoso por el crimen de la septuagenaria se encontraba en situación de indigencia cuando comenzó a estar en pareja con Rita De Cassia Floriani Fogaca. Ambos llevaban varios meses viviendo bajo un puente de calle Paso de los Andes, donde se habían instalado con algunas pertenencias.

Portada Rita Rita De Cassia Floriani Fogaca, la mujer brasileña que fue pareja de Ramírez mientras vivía en la calle.

Los residentes de la zona comentaron que la mujer oriunda de Brasil era muy conocida y todos la describieron como una persona amable y trabajadora que no generaba ningún tipo de conflictos. Al contrario, poco se conocía sobre Ramírez, quien no tenía el mismo trato que su novia con los vecinos y se mostraba como un personaje misterioso.

Pero su estadía en este lugar terminó cuando, en la fecha señalada, se produjo la crecida del cauce, a raíz de las fuertes lluvias en alta montaña. El imponente paso del agua se llevó a la brasileña, mientras Ramírez no se encontraba allí. Lo cierto es que la mujer no volvió a ser vista y hasta este miércoles continuaban buscando su cadáver.

Días después de ese trágico hecho, Ramírez utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje dedicado a Rita: "El día 30 de diciembre de 2025, si es que existe dios o algo, alguien supremo, decidió quitarme una de las personas más importante que tenía en mi vida, mi mujer", escribió.

WhatsApp Image 2026-01-14 at 9.48.32 AM El descargo de Ramírez en las redes sociales por la desaparición de Rita.

En posteo también afirmó que estaba "destruido por dentro", a raíz de la muerte de la mujer brasileña. Aparentemente, luego del drama que sufrió Ramírez por la pérdida de su pareja, su madre adoptiva volvió a darle techo en su casa del barrio Cerro de la Capilla. Allí estuvo viviendo los últimos días, pero todo terminó en una nueva tragedia.

El asesinato de su madre adoptiva: detención e imputación

Menos de dos semanas después de la desaparición de Rita, Ramírez volvió a quedar envuelto en otro trágico episodio: el asesinato de Silvia Susana Rodríguez, su madre adoptiva.

Todo comenzó pasado el mediodía del último domingo, luego de que una residente del barrio privado Cerro de la Capilla, ubicado en El Challao, se comunicó con la línea de emergencias 911, ya que llevaba un par de días sin ver a su vecina.

La testigo indicó a las autoridades que, en repetidas ocasiones, le consultó al hijo adoptivo de la mujer, quien se encontraba en la casa con su nueva novia, pero sólo recibía respuestas evasivas, por lo que comenzó a sospechar que algo malo le podría haber sucedido.

Así, policías se dirigieron hasta ese domicilio y se encontraron con el sujeto, quien se presentó ante ellos como hijo adoptivo de la jubilada y estaba acompañado por su actual pareja. Ambos estaban a bordo de auto de la mujer, el cual habían cargado con pertenencias personas, por lo que sospechan que planeaban darse a la fuga con esos elementos robados.

En primera instancia, Ramírez les dijo a los efectivos que la jubilada había salido de viaje hacia Malargüe el viernes. No obstante, la versión resultó poco creíble para los efectivos, por lo que solicitaron permiso para ingresar a la vivienda.

portada ramirez - rodriguez Silvia Rodríguez, la víctima y Juan Manuel Ramírez, su hijo adoptivo y principal acusado por el asesinato.

Sin otra salida, les abrió la puerta y al inspeccionar el interior se encontraron con el cadáver desnudo y envuelto en una sábana de Rodríguez. Además, dentro de la casa había botellas de bebidas alcohólicas y, sobre una mesa, abundante polvo blanquecino junto a una pipa, que resultó ser bicarbonato de sodio.

Una vez se dio el macabro hallazgo, el hijo adoptivo de la septuagenaria cambió su versión y señaló que el viernes organizó una fiesta en la casa de su madre, a la que invitó a “amigos que no conocía muy bien”. De acuerdo con la versión del detenido, la mujer llegó y se ofuscó, trató de ponerle un fin a la situación y, en ese momento, uno de los sujetos presentes la ahorcó hasta matarla.

Ese nuevo relato tampoco fue creíble para los detectives, quienes lo tomaron como un intento desesperado de Ramírez por despegarse de la muerte de su madre adoptiva, motivo por el cual terminó siendo detenido junto a su novia, identificada como Noelia Valeria Estrella (37). Finalmente, este lunes, ambos fueron imputados por homicidio criminis causa, delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

Ahora, imputado por el crimen de la mujer que lo adoptó desde su nacimiento, la vida de Juan Manuel Ramírez volvió a ser sacudida por otra muerte, pero en este caso la investigación lo colocó como responsable del asesinato. Para comprobar esto, todavía se esperaban los resultados del análisis forense al cadáver de Rodríguez.