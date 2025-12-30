Zanjón de los Ciruelos: cómo fue el dramático momento en el que el agua arrastró a la mujer desaparecida

Esta tarde, una fuerte creciente arrastró a una mujer en situación de calle que vivía en el cauce del Zanjón de los Ciruelos abajo del puente de la calle Paso de los Andes. Efectivos policiales, bomberos y personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) desplegaron un amplio operativo en Guaymallén y ahora, la buscan en Lavalle.

Tal como indicaba el pronóstico del tiempo, cerca del mediodía una fuerte tormenta se desató en la montaña. En pocas horas se juntaron 19 milímetros en San Isidro y cerca de las 15 el agua comenzó a bajar hacia la ciudad.

Gran parte del agua de esas tormentas baja por el Zanjón de los Ciruelos donde drenan las cuencas de Papagayos, Divisadero Largo, Barrio Infanta y parte del caudal que pasa entre la avenida Boulogne Sur Mer y el canal Cacique Guaymallén.

Los vecinos de la zona del Zanjón de los Ciruelos -algunos de la Sexta Sección de Ciudad y otros del barrio Cementista de Las Heras- aseguran que esta tarde escucharon un ruido de piedras que algunos confundieron con una tormenta de granizo y otros con movimientos de suelo. La verdad es que el ruido venía del cauce del zanjón por el que venía la creciente de agua, barro y rocas. El nivel superó la mitad del canal.

Según el testimonio de Leandro, un hombre en situación de calle que vive en el puente de la calle Bolivia, estaba durmiendo y lo despertó un ruido extraño. Cuando abrió los ojos vio el agua como una pared avanzar hacia él y su único reflejo fue saltar para salir del cauce.

Con la fuerza y la habilidad de una persona que se vale de su cuerpo para subsistir logró asirse de la estructura de un puente peatonal. “Vi como el agua se llevaba mis cosas, mi celular, me pasó todo abajo de los pies”, comentó Leandro a MDZ.

“Rita pasó abajo. Quería salirse e intentó agarrase de cualquier cosa. Me saqué la remera y la enrollé para usarla como una soga pero no pudo agarrase. Se la tragó el agua y no la vi más”, se lamentó el hombre que llegó hace cinco años de Buenos Aires en busca de trabajo y hace unos meses está en situación de calle.

En el momento que llegó la creciente, justo se iba bajando del colectivo una enfermera que vive a pocas cuadras del zanjón y fue ella la que llamó al 911.

rita brasilera arrastrada zanjon de los ciruelos (3) Parte de las pertenencias de Rita que arrastró la creciente. Alf Ponce Mercado / MDZ

Rita vivía en el Zanjón de los Ciruelos

“¿Dónde está Rita?”, “¿Se la llevó el agua?”, “¿Era ella?”, “No lo puedo creer”, fueron algunos de los comentarios de los vecinos que pasaban por el puente y se agachaban para ver si quedaba algo de la improvisada casa que tenían Rita y su pareja hace más de un año en el cauce del Zanjón de los Ciruelos cuyo techo era el puente de la calle Paso de los Andes.

Las personas de la zona aseguraron que Rita era una mujer educada y que se ganaba la vida limpiando autos y barriendo veredas. Con el tiempo, había armado una especie de casa con algunas telas y tenía hasta un alambre donde colgaba la ropa que lavaba.

El operativo

A Rita la vieron dos veces en la esquina de Houssay y Alpatacal, y después en Guido Spano y Balloffet. El primer rastrillaje se hizo en la zona con personal de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Las Heras.

La búsqueda se amplió hasta el camping El Pinar y después se dividió en seis zonas:

unión de Zanjón de Los Ciruelos y Cacique Guaymallén

Cacique Guaymallén a la altura de calle Paraná

Cacique Guaymallén a la altura de Las Vías del Bermejo

Cacique Guaymallén a la altura de Aristóbulo del Valle

Cacique Guaymallén a la altura del Camping del SUTE

Lavalle al oeste

Hasta el momento, no hay novedades sobre el paradero de Rita.