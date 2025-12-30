Búsqueda y preocupación: una mujer fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos

La víctima fue arrastrada por la fuerte corriente del cauce que atraviesa el límite de Las Heras y Ciudad. Se montó un importante operativo de búsqueda.

Personal de Bomberos y del GUM trabajando en Las Heras en medio de operativo de búsqueda de la mujer y el hombre arrastrados por la corriente.

Policías y bomberos iniciaron la tarde de este martes un amplio operativo para buscar a una mujer arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos, en el límite entre Las Heras y Ciudad de Mendoza. Testigos alertaron sobre la situación y, a raíz de eso, rescatistas intentan localizar a la mujer.

Todo comenzó cerca de las 15 cuando varios llamados a la línea de emergencias 911 dieron aviso sobre una mujer que fue vista siendo llevada por el flujo del citado cauce aluvional, cuyas aguas crecieron en las últimas horas por las abundantes lluvias en alta montaña.

búsqueda cuerpos zanjón de los ciruelos bomberos guardia urbana municipal las heras-15 Rodrigo D'Angelo / MDZ Al parecer, la víctima fue sorprendida por la crecida del canal y terminó siendo arrastrada por la corriente, a la altura del puente de calles Houssay y Alpatacal, donde pernoctaba, ya que se encontraba en situación de calle.

Intenso operativo de búsqueda Frente a eso, se desplazaron efectivos policiales, bomberos y personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM), así como también drones policiales para intentar dar con la víctima.

búsqueda cuerpos zanjón de los ciruelos bomberos guardia urbana municipal las heras-17 Rodrigo D'Angelo / MDZ Parte del procedimiento se centró en el límite entre Las Heras y Guaymallén, cerca del Camping El Pinar, donde convergen el Zanjón de los Ciruelos y el Cacique Guaymallén.