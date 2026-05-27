Los escabrosos detalles de la autopsia de Ana Lía Corte revelaron cómo murió en Bariloche

La muerte de Ana Lía Corte , la mujer que había sido reportada como desaparecida en Bariloche , comenzó a esclarecerse tras la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense . El estudio determinó que falleció por un paro cardíaco no traumático y que, pese al estado en que fue hallado el cuerpo, no se detectaron señales de un crimen .

La autopsia que se le realizó estableció que la causa de muerte fue un paro cardíaco no traumático , según el informe preliminar. El dato resultó clave para la investigación, ya que el cuerpo de la mujer había sido encontrado en un estado que inicialmente generó fuerte conmoción.

Pero, de acuerdo con los especialistas, aunque el cuerpo estaba descuartizado, no se hallaron indicios de criminalidad . El informe forense también reveló un detalle impactante: el estado en que fueron encontrados los restos corresponde al ataque de animales presentes en la zona .

Tras finalizar el procedimiento, el cuerpo de Ana Lía Corte fue entregado a sus familiares, según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal .

Ana Lía Corte, de 52 años, había sido vista por última vez el viernes 8 de mayo . Ese mismo día, a las 14, su familia realizó la denuncia por su desaparición. Durante la búsqueda, una cámara del colectivo de la línea 51 aportó una de las primeras pistas firmes. La imagen la registró a las 11:18 , cuando se dirigía hacia el centro de la ciudad. Hasta el momento del hallazgo, esa filmación era el único indicio concreto sobre su recorrido.

En el marco de la investigación, las fiscales Cendón y Ocampo pudieron reconstruir parte del trayecto. Según las fuentes del caso, la mujer había subido al colectivo en la avenida Pioneros y luego descendió en la última parada, en inmediaciones de los galpones de la empresa Tres de Mayo.

La despedida de Milton Marques a Ana Lía Corte

Tras confirmarse que el cuerpo hallado pertenecía a su esposa, Milton Marques compartió un mensaje de agradecimiento y despedida.

“Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía. El apoyo de todos fue mi cable a tierra”, escribió el viudo.

Luego, le dedicó unas palabras a su mujer: “Y a mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor”.