Violó la perimetral, persiguió a su ex y amenazó: "Sos mía o de nadie"

El ataque ocurrió en Tucumán y quedó filmado. La víctima ya había denunciado al agresor que violó la perimetral, el cual tenía restricción vigente.

Violó la perimetral y atacó a su ex dentro del auto

Un violento episodio de violencia de género conmocionó a la ciudad de Concepción, en Tucumán, donde un hombre violó una restricción perimetral, persiguió a su expareja y se colgó del auto en movimiento mientras la amenazaba a los gritos con una frase estremecedora: “ Sos mía o de nadie”.

La secuencia quedó registrada en un video grabado por las propias ocupantes del vehículo. En las imágenes se observa al agresor golpeando el parabrisas e intentando frenar el auto mientras las jóvenes lloraban y pedían ayuda desesperadamente.

“¡Llamá a la Policía!”, se escucha gritar a una de las mujeres durante el ataque, mientras la víctima intentaba escapar de la persecución en plena calle.

Denuncia previa y perimetral Según trascendió, la mujer ya había denunciado previamente al hombre y contaba con una restricción perimetral vigente. Sin embargo, el acusado volvió a hostigarla y protagonizó el violento episodio que ahora es investigado por la Justicia tucumana.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos de Género contra la Integridad Sexual, encabezada por Jorge Echayde, que analiza nuevas medidas judiciales ante el incumplimiento de la orden de restricción y la gravedad de las amenazas.