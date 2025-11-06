Violó la perimetral, entró a la casa de su ex, ella lo dejó encerrado y escapó

La mujer activó el botón antipánico y dejó a su ex encerrado hasta la llegada de la Policía. El agresor tenía una restricción perimetral por violencia familiar.

Un hombre con una restricción perimetral vigente irrumpió en la casa de su expareja en la ciudad de Córdoba.

Córdoba: violó la perimetral, entró a la casa de su ex y ella lo dejó encerrado y escapó

Un hombre con una restricción perimetral vigente irrumpió en la casa de su expareja en el barrio San Martín de la ciudad de Córdoba, pero la situación dio un inesperado giro: la mujer consiguió salir, lo dejó encerrado y activó el botón antipánico, lo que permitió su detención inmediata.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Martín García al 300. Todo comenzó cuando el sistema de monitoreo provincial recibió la alerta del dispositivo de protección que llevaba la víctima. Al arribar la patrulla, la mujer aguardaba en la vereda para explicar lo sucedido y advertir que el agresor continuaba dentro del domicilio.

Con una restricción perimetral La mujer declaró que el hombre ingresó sin autorización, la amenazó y quiso atacarla. En medio del forcejeo, logró huir de la vivienda y cerrar la puerta desde afuera, evitando que la alcanzara. Esa maniobra permitió que, cuando llegaron los agentes del 911, pudieran reducirlo sin resistencia. Y todo quedó registrado en un video.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. Las autoridades confirmaron que tenía una orden de restricción vigente por antecedentes de violencia familiar.

Más tarde, otro episodio agravó la preocupación en la ciudad. En el barrio Sargento Cabral, un hombre con pedido de captura —también denunciado por conflictos familiares— intentó evitar ser arrestado y empujó a un policía desde unos tres metros de altura. El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Florencio Sánchez al 3100, luego de que una vecina diera aviso por la presencia del sospechoso en el techo.