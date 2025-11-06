No quería trabajar, intentó asesinar a su mamá, huyó, volvió a pedirle plata y lo detuvieron

Un joven con pedido de captura desde 2024 fue detenido en Hurlingham tras intentar asesinar a su mamá luego de una discusión por trabajo.

Este miércoles se dio la detención de un joven de 26 años que tenía un pedido de captura desde 2024 en Hurlingham. El hombre había tenido una discusión con su mamá en 2024, donde la señora lo instaba a conseguir un trabajo para colaborar con los gastos de la casa. Ante la insistencia, el hombre le pegó, la apuñaló y huyó.

El arresto del prófugo se dio durante la tarde del miércoles mediante un operativo a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional junto a agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. A partir de la investigación, pudieron determinar que, ocasionalmente, el hombre regresaba a su casa para pedirle dinero a su madre.

La detención se dio en Villa Tesei, en el partido de Hurlingham, en la intersección de las calles Kierman y Bell Ville. Tras su aprehensión, quedó a disposición de la fiscalía y se encuentra acusado de "Homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa".

El intento de asesinato a su madre que le pedía que trabaje El intento de asesinato había ocurrido en mayo de 2024, donde el hombre y su madre comenzaron a discutir en el hogar donde ambos residían, luego de que la mujer lo instara a conseguir un empleo para que colaborara con los gastos de la casa.