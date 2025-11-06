Encontraron muertas a una mamá y a su hija en su casa de Villa Luro: tenían heridas de arma

Una vecina denunció que estas mujeres no le contestaban hacía días. La mamá tenía 74 años y la hija, 40.

La Policía fue alertada por uno de los vecinos, ya que hacía varios días no tenía contacto con ninguna de ellas.

Un macabro hallazgo ocurrió en el barrio porteño de Villa Luro. En una casa ubicada sobre la calle Morón al 4900 encontraron muertas a una mamá y a su hija. La denuncia fue hecha por una vecina, quien le dijo al 911 que hacía varias horas, casi días, que no tenía respuesta por parte de las dos mujeres.

Al llegar al domicilio, la Policía constató que las cerraduras no tenían signos de forcejeo. A su vez, no escuchaban ruidos dentro de la casa. Al ingresar por la fuerza, descubrieron a las dos mujeres, de 74 y 40 años, sin vida.

Por el momento, trascendió que ambas tenían heridas de arma blanca. En el lugar ya se encuentra trabajando personal de la Policía Científica y de la Ciudad para realizar los peritajes correspondientes, junto con el fiscal del caso.

El hallazgo de los cuerpos de la madre y su hija Según informaron, las dos mujeres fueron halladas sin vida, acostadas en la cama de una de las habitaciones. Donde ya se encuentra trabajando también personal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional N°3.