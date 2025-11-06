Encontraron muertas a una mamá y a su hija en su casa de Villa Luro: tenían heridas de arma
Una vecina denunció que estas mujeres no le contestaban hacía días. La mamá tenía 74 años y la hija, 40.
Un macabro hallazgo ocurrió en el barrio porteño de Villa Luro. En una casa ubicada sobre la calle Morón al 4900 encontraron muertas a una mamá y a su hija. La denuncia fue hecha por una vecina, quien le dijo al 911 que hacía varias horas, casi días, que no tenía respuesta por parte de las dos mujeres.
Al llegar al domicilio, la Policía constató que las cerraduras no tenían signos de forcejeo. A su vez, no escuchaban ruidos dentro de la casa. Al ingresar por la fuerza, descubrieron a las dos mujeres, de 74 y 40 años, sin vida.
Por el momento, trascendió que ambas tenían heridas de arma blanca. En el lugar ya se encuentra trabajando personal de la Policía Científica y de la Ciudad para realizar los peritajes correspondientes, junto con el fiscal del caso.
El hallazgo de los cuerpos de la madre y su hija
Según informaron, las dos mujeres fueron halladas sin vida, acostadas en la cama de una de las habitaciones. Donde ya se encuentra trabajando también personal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional N°3.
Si bien el proceso de peritajes y la investigación recién comienza, una de las hipótesis que se plantea es la posibilidad de que el asesino de las dos mujeres sea alguien relacionado a las víctimas, dado que la cerradura no presentaba signos de haber sido forzada.