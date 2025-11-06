Tragedia en Palermo: una mujer murió y cinco personas heridas por un incendio en un edificio

Un incendio desatado en la madrugada de este jueves en un edificio de diez pisos ubicado en Scalabrini Ortiz al 2300, en el barrio porteño de Palermo, dejó una víctima fatal y varios heridos por inhalación de humo.

El fuego comenzó durante la madrugada, en el interior de uno de los departamentos del edificio, y en pocos minutos el humo se expandió por los pisos superiores.

Una mujer de 68 años murió y al menos cinco personas resultaron afectadas por inhalación de humo tras un incendio ocurrido este jueves en un edificio de diez pisos situado en Scalabrini Ortiz 2342, entre Güemes y Charcas, en el barrio de Palermo.

El lugar de la tragedia en Palermo Tragedia En Palermo El fuego comenzó durante la madrugada, en el interior de uno de los departamentos del edificio, y en pocos minutos el humo se expandió por los pisos superiores, provocando momentos de pánico entre los vecinos.

Ante la emergencia, se desplegó un amplio operativo que incluyó la participación de los Bomberos de la Ciudad, ambulancias del SAME, efectivos policiales y agentes de tránsito. Los equipos de rescate trabajaron durante más de una hora para sofocar las llamas, ventilar el edificio y asistir a los residentes afectados.

De acuerdo con el informe oficial, la víctima fatal fue hallada dentro del departamento donde se inició el siniestro. En tanto, cinco personas fueron trasladadas y atendidas por inhalación de humo por cinco ambulancias y una unidad de triage del SAME.