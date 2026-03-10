Cómo fue el golpe de encapuchados a una joyería del centro: un ladrón "delivery" y el llamativo dato del botín

Una banda de delincuentes ejecutó un jugado golpe la mañana de este martes en una joyería ubicada en pleno centro de la Ciudad de Mendoza . Los autores actuaron armados y encapuchados, llevándose millones de pesos en alhajas. Tras el asalto , huyeron a bordo de una camioneta. Detectives analizan imágenes de cámaras de seguridad , que serán claves para la investigación.

De acuerdo con la información policial, el robo se produjo pasadas las 8.30 cuando la propietaria de la Joyería - Relojería Prestige , ubicado en el corazón de la avenida San Martín , entre calles San Luis y Entre Ríos, llegó para abrir el local, acompañada por su madre y una empleada.

En ese instante, un sujeto con el rostro cubierto irrumpió en el comercio en soledad y les apuntó con un arma de fuego . Acto seguido, ingresaron dos cómplices: primero, un individuo que tenía colocado un casco de moto y mochila de Pedidos Ya y, segundo, otro sujeto que también estaba encapuchado.

En cuestión de segundos, los malvivientes increparon a las víctimas y las llevaron mediante amenazas a un sector trasero del negocio, donde las encerraron. Luego, comenzaron a moverse por el local y sustrajeron aritos, cadenas en enchapadas en oro y algunos otras joyas que estaban en exhibición.

A los pocos minutos, los maleantes se dieron a la fuga a pie hasta calle Entre Ríos , donde los esperaba un cuarto cómplice a bordo de una Fiat Toro roja, en la cual cargaron lo robado y escaparon a toda velocidad, relataron fuentes allegadas a la causa.

El inicio de la investigación y el "escaso" botín

Embed - Asalto Joyería Prestige 2

Tras el golpe, personal de la Oficina Fiscal Capital ordenó las primeras directivas en la causa, solicitando los trabajos de la Unidad Investigativa Departamental Capital (UID) y la Policía Científica en la escena.

De las entrevistas que se le practicaron a las víctimas, surgió que los sujetos también llevaban colocados guantes, por lo que no habían demasiadas expectativas en que los peritos de criminalística pudieran levantar huellas que ayudaran a identificar a los autores, aunque no descartaban dar con algún elemento que permitiera realizar cotejo genético en un futuro próximo.

Por su parte, otro dato que llamó la atención a los pesquisas que trabajan en el expediente, que en las horas posteriores pasó a la órbita del fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Oscar Malla, es que el botín fue escaso. Esto, teniendo en cuenta que tenían a disposición una importante cantidad de joyas y lo que se llevaron "podía entrar en la mano de uno de los sujetos".

Las víctimas informaron que el valor de los elementos sustraídos apenas superaba los 5 millones de pesos, ya que se llevaron varias "baratijas" y no sustrajeron otros elementos de mayor valor, agregaron las fuentes consultadas.

La clave de las cámaras de seguridad

Embed - Asalto Joyería Prestige

En tanto, los sabuesos que trabajan el caso pusieron la lupa sobre las imágenes que captaron las cámaras de seguridad del local, en las cuales se observa en detalle cómo fue el accionar de los asaltantes.

A eso se le sumará en las próximas horas las filmaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones, a través de las cuales esperan poder reconstruir el recorrido que realizaron los autores durante la huida.

Más allá de eso, hasta la tarde de este martes, la causa permanecía sin sospechosos detenidos ni identificados.