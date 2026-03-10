El asesinato en medio de una pelea por la venta de una bicicleta robada y la intensa búsqueda del sospechoso

La investigación por el asesinato de Matías Elio Ábrego Zapata (26), ocurrido el fin de semana en San Martín , dio un giro de 180 grados en las últimas horas. En principio, pensaban que la víctima recibió un balazo que era para su hermano, pero todo se habría tratado de un conflicto entre malvivientes por la venta de una bicicleta robada .

A partir de la declaración de los testigos presenciales que tuvo el hecho de sangre, surgió que Ábrego Zapata, quien tenía un antecedente por hurto, se encontraba durante la tarde del sábado junto a un grupo de conocidos en el interior del barrio Santa Lucía , localizado hacia suroeste del Hospital Perrupato .

La información a la que accedió MDZ señala que los sujetos, entre los que se encontraba el hermano de 17 años de la víctima, habían sustraído una bicicleta y fueron a venderla por esa zona del departamento esteño, posiblemente para luego adquirir estupefacientes con ese dinero.

Pero, luego de esa transacción, se produjo una discusión por la plata que había obtenido por el bien robado. Fue allí cuando Ábrego confrontó a uno de sus presuntos cómplices, identificado como Rodrigo Exequiel Ahumada (25), alias el Loli, quien extrajó un arma de fuego y le realizó un disparo intimidatorio cerca de los pies.

Acto seguido, Ábrego dio un paso atrás, pero su hermano adolescente volvió a recriminarle algo a Ahumada e intentó quitarle el arma. Fue en ese instante que el sospechoso habría vuelto a disparar, pero directamente contra la humanidad de la víctima.

Así, el plomo le impactó a Ábrego en el pecho y quedó malherido. Pese a que fue rápidamente trasladado hasta el mencionado nosocomio sanmartiniano, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida y terminaron confirmando su deceso.

Múltiples allanamientos para dar con el sospechoso

Tras el crimen, el fiscal de San Martín-La Colonia Martín Scattareggi tomó intervención en el hecho y los primeros trabajos a cargo de la Unidad Investigativa Departamental San Martín (UID) apuntaron contra el Loli Ahumada como autor del disparo letal.

Frente a esas declaraciones y otras pruebas incorporadas al expediente, los detectives desarrollaron allanamientos el domingo en viviendas de San Martín y Junín, pero no pudieron dar con el sospechoso. Asimismo, la mañana de este martes se realizaron nuevas medidas en el distrito de La Reducción, Rivadavia, aunque el resultado también fue negativo, indicaron las fuentes policiales consultadas.

En ese contexto, la búsqueda del sindicado homicida continuaba hasta la noche de este martes, mientras los pesquisas aguardaban por nuevas pruebas que se incorporarán a la causa.