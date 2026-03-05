Cuál es la principal hipótesis del crimen del profesor de la UBA que encontraron maniatado

El miércoles por la tarde, un macabro hallazgo tuvo lugar en el barrio porteño de Caballito . Un profesor de 55 años, identificado como David Walter Aguirre, fue encontrado asesinado en su departamento. En las últimas horas, se conoció cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores.

El aberrante hallazgo ocurrió en un departamento ubicado en la calle Hidalgo al 300. Pasadas las 14, un hombre encontró a su empleador muerto en una de las habitaciones.

De acuerdo con su relato, el cuerpo estaba inmovilizado con precintos y presentaba un trozo de tela obstruyendo su boca, lo que sugiere una mecánica de muerte por asfixia o un intento de silenciarlo durante un ataque.

Según informó Infobae, los investigadores sospechan que Aguirre fue víctima de un viudo negro , ya que la víctima habría pasado la noche con una persona de sexo masculino.

En el caso intervinó la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y ahora, se encuentra en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 58. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

Quién era el profesor David Walter Aguirre

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), Aguirre se desempeñaba como docente de la materia Planeamiento a Largo Plazo en la Facultad de Ciencias Económicas.

profesor aseinado Caballito Aguirre era profesor en la UBA. Instagram - @esp.david.aguirre

Sin embargo, su compromiso educativo iba más allá de las aulas, ya que también dictaba esa misma materia en el programa UBA XXII, llevando la educación universitaria a las cárceles, principalmente en la Unidad Penal N°2 de Devoto.

Su currículum también destacaba un fuerte presente en el sector privado, donde desde 2024 se desempeñaba como CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso. A lo largo de su carrera, Aguirre acumuló más de una década como profesor en la UCES y trabajó como consultor para el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires en el programa Conectar Igualdad.