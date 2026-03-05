El detenido habría adquirido más de 16 millones de millas alterando el sistema de “Aerolíneas Plus”, lo que generó un perjuicio cercano a los 500 mil dólares.

Unos días atrás, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó en el partido bonaerense de Tres de Febrero a un hombre acusado de haber estafado a Aerolíneas Argentinas por casi medio millón de dólares.

Video: así capturaron al hombre que estafó a Aerolíneas Argentinas Así capturaron al hombre que estafó a Aerolíneas Argentinas por casi medio millón de dólares La captura del acusado Todo comenzó a partir de una denuncia que presentó la aerolínea sobre una supuesta alteración sistemática del sistema informático del programa “Aerolíneas Plus”. Al acusado, identificado como Juan Ignacio Veltri, se le atribuye la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas, lo que habría generado un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares. Mientras que el monto abonado habría sido 205.680 pesos. Entre los destinos más frecuentes vinculados al uso de las millas figuran Cancún, Ezeiza, Madrid y Roma.

Estafa Aerolíneas 6 PFA A medida que las pesquisas se fueron intensificando, los funcionarios policiales localizaron un inmueble correspondiente al principal investigado. Por lo tanto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 a cargo del Dr. Sebastián Norberto Casanello, Secretaría N°13 del Dr. Pablo Gastón Lemos, ordenó el allanamiento de dicho inmueble.

Estafa Aerolíneas PFA Durante el procedimiento, desarrollado sobre la calle Pedro Elizalde de la localidad de Ciudadela, se materializó la captura de Veltri. Además, se secuestraron dos notebooks, dos teléfonos celulares y discos rígidos, entre otros elementos de interés para la causa. El detenido quedó, junto a los materiales decomisados, a disposición del magistrado interventor en el marco del hecho caratulado como “Defraudación contra la Administración Pública”.

Estafa Aerolíneas 3 PFA Quién es Juan Ignacio Veltri Se trata de un ingeniero de software. “Soy una persona muy comprometida con la tarea a realizar, siempre doy el máximo y busco la perfección en mis entregas. Me considero autodidacta y una persona que absorbe muy rápido el conocimiento”, dice su presentación en LinkedIn.