Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales a Estados Unidos: los detalles

Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales hacia Estados Unidos en las últimas horas con salidas desde ciudades del norte argentino hacia el destino mencionado. Se trata de conexiones que serán importantes durante la temporada de Mundial de Fútbol y que fomentarán el turismo en temporada invernal.

En concreto, Aerolíneas Argentinas operará la ruta Tucumán – Punta Cana – Miami entre el 11 de junio y el 1 de agosto de 2026, con dos frecuencias semanales en Boeing 737 MAX 8.

Esta programación refuerza la conectividad internacional del norte argentino durante la temporada de invierno, ofreciendo una alternativa directa hacia el Caribe y Estados Unidos sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

El vuelo AR1326 partirá desde Tucumán a las 12:30, arribará a Punta Cana a las 18:45 y continuará a Miami a las 21:00, llegando a las 23:45.

En sentido inverso, el AR1327 despegará desde Miami a las 02:15, aterrizará en Punta Cana a las 04:45 y retomará su trayecto a las 07:00, para arribar a Tucumán a las 15:30.

Las operaciones están previstas dos veces por semana, los días 4 y 6 desde Tucumán, y 5 y 7 desde Miami, según el cronograma cargado

En consecuencia, esta operación estacional busca captar la alta demanda turística hacia destinos de playa y compras durante el receso invernal. Además, el uso del 737 MAX 8 permite optimizar eficiencia y costos, fortaleciendo la estrategia de expansión federal de la aerolínea y ampliando las opciones internacionales para los pasajeros del NOA.