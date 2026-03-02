Anses confirmó montos y fechas de AUH para marzo: cuánto se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones familiares que se pagarán en marzo.

El cálculo de los haberes para este mes se realiza bajo el mismo criterio aplicado en enero y febrero, en línea con el esquema de actualización vigente. Los incrementos surgen del mecanismo de movilidad que ajusta las prestaciones de manera automática tomando como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, cada actualización busca acompañar la evolución de los precios y evitar que las asignaciones pierdan poder de compra frente al avance del costo de vida.

En este contexto, el organismo también difundió el calendario oficial de pagos, que se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Como ocurre cada mes, los haberes se acreditan en la cuenta bancaria declarada.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $132.813. Sin embargo, Anses deposita mensualmente el 80% del total, es decir $106.250, mientras que el 20% restante se retiene y se abona una vez presentada la Libreta AUH que certifica escolaridad y controles de salud.

La Asignación Familiar por Hijo asciende a $66.413, en tanto que la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad alcanza los $216.239.

Por su parte, la Asignación por Embarazo para Protección Social se ubica en $132.814. La Ayuda Escolar Anual es de $85.000, el beneficio por Nacimiento llega a $77.414 y la prestación por Adopción alcanza los $462.845.

Calendario de pago de AUH en marzo

El cronograma de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Los pagos se realizan de forma escalonada y automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que los datos personales y bancarios estén actualizados en Anses.