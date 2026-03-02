Quini 6: dos ganadores millonarios y un pozo de $3.000 millones para el 4 de marzo

El Quini 6 dejó dos ganadores millonarios en el último sorteo y ahora pone en juego un pozo acumulado de $3.000 millones.

Dos apostadores acertaron los seis números en la Tradicional del Quini y se llevaron más de $4.100 millones cada uno. Foto: Archivo

El último sorteo del Quini 6 dejó importantes premios en la modalidad Tradicional y en el Siempre Sale, mientras que otras categorías quedaron vacantes. Con estos resultados, el juego ya se prepara para una nueva edición con un pozo acumulado multimillonario previsto para el 4 de marzo de 2026.

Resultados del sorteo del primero de marzo En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 10, 12, 18, 19, 20 y 27. El pozo total ascendía a $8.222.410.101,15 y hubo dos ganadores con seis aciertos, que se llevaron $4.111.205.050,58 cada uno. Uno de los afortunados es de la ciudad de Cosquín, Córdoba y el otro de la localidad de Muñiz, provincia de Buenos Aires.

quini.jpg El próximo sorteo del Quini 6 será el 4 de marzo con $3.000 millones en juego. Foto: Archivo Por su parte, en la Tradicional La Segunda, los números sorteados fueron 14, 17, 19, 29, 32 y 43. El premio mayor, de $780.000.000,00, quedó vacante al no registrarse apostadores con seis aciertos, por lo que el monto se acumula para el próximo concurso.

En la modalidad Revancha, los números favorecidos fueron 07, 09, 32, 41, 42 y 43. El pozo de $600.000.000,00 también quedó vacante, incrementando el acumulado para la siguiente edición.

Finalmente, en el Siempre Sale salieron 13, 14, 25, 30, 33 y 44. En esta categoría se registraron 20 ganadores con cinco aciertos, quienes obtuvieron un premio individual de $19.631.897,10, correspondiente a un pozo total de $392.637.942,00.