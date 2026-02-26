Quiénes pueden inscribirse a la Ayuda Escolar de Anses en 2026

Anses confirmó el monto de la Ayuda Escolar 2026 y detalló quiénes pueden acceder al beneficio antes del inicio del ciclo lectivo.

La Ayuda Escolar de Anses se paga una vez al año y alcanza a titulares de AUH y Asignación Familiar.

En medio de un escenario económico complejo y con el inicio del ciclo lectivo, muchas familias aguardan precisiones sobre la Ayuda Escolar Anual 2026. Se trata de un beneficio que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para colaborar con la compra de útiles, uniformes y otros insumos necesarios para la escuela.

Esta asignación se paga una vez por año y está destinada a acompañar a niños, niñas y adolescentes que sean titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo o por Hijo con Discapacidad. El objetivo es brindar un refuerzo económico al comienzo de cada ciclo lectivo, ya sea en el nivel inicial, primario o secundario.

De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar en 2026 Según lo informado por el organismo, el monto de la Ayuda Escolar Anual en 2026 es de $85.000 por hijo. El pago se realiza en marzo para quienes hayan presentado el certificado escolar antes del 31 de diciembre de 2025 y cumplan con los requisitos establecidos, como la edad correspondiente y la asistencia a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial.

Cuándo se cobra la ayuda escolar de Anses. Foto: Imagen generada con Midjourney Para cobrar el beneficio es obligatorio presentar el certificado escolar en la web oficial.Foto: Imagen generada con Midjourney Quiénes pueden acceder y cómo inscribirse La Ayuda Escolar Anual está dirigida a personas con hijos en edad escolar que cobren Asignación Familiar por Hijo, Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, AUH o AUH con Discapacidad. Además, el grupo familiar no debe superar el tope de ingresos brutos mensuales fijado en $5.292.758.