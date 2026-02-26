Anses: último plazo para presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% retenido

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) tienen plazo hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar la Libreta AUH del período 2025. El trámite es obligatorio y clave para mantener activo el beneficio.

Quienes no completen el formulario no podrán cobrar el 20% acumulado durante el año anterior. A través de este documento, el organismo verifica que los chicos y adolescentes cumplan con los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar.

La Libreta AUH es clave para cobrar el 20% retenido de la asignación de Anses. Foto: Analía Melnik/MDZ

Cuánto cobran los beneficiarios de la AUH en julio. Foto: Analía Melnik/MDZ

Anses exige esta validación como condición para sostener la asignación y liberar el monto retenido mes a mes.

La gestión se realiza de manera digital a través de Mi Anses:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar “Hijos” y luego “Libreta AUH”.

Revisar si hay datos pendientes en salud, vacunación o educación.

Descargar el formulario y llevarlo a completar a la institución correspondiente.

Subir una foto clara del documento firmado (formato JPG, hasta 3 MB).

Una vez que Anses valida la información, el dinero retenido se acredita automáticamente en la cuenta bancaria del titular.

Por qué es clave cumplir con el plazo

La presentación antes del 31 de marzo de 2026 no solo habilita el cobro del monto acumulado, sino que garantiza que la prestación continúe sin interrupciones.

Por eso, el organismo recomendó revisar con anticipación el estado del trámite en la plataforma oficial y evitar demoras sobre la fecha límite.