Abril: cuánto se le pagará a los desempleados según la Anses

La Anses paga la Prestación por Desempleo con nuevos topes en abril. Conocé cuándo y cuánto se cobra.

La Anses definió para abril los nuevos montos de la Prestación por Desempleo según la actualización del salario mínimo.

Dentro de pocos días, la Anses volverá a activar el pago de la Prestación por Desempleo, una asistencia destinada a quienes perdieron su trabajo formal y necesitan un respaldo económico mientras buscan reinsertarse. En abril, además, el beneficio llega con nuevos valores porque quedó atado a la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

De acuerdo con la resolución oficial, desde el 1 de abril de 2026 el salario mínimo quedó fijado en $357.800. Como la prestación tiene un piso equivalente al 50% de ese valor y un tope del 100%, este mes el monto mínimo pasa a ser de $178.900 y el máximo llega a $357.800.

Más allá de esos límites, la Anses aclara que el cálculo no es igual para todos. La prestación se determina tomando el 75% de la mejor remuneración mensual neta, normal y habitual de los últimos seis meses anteriores al despido. Después de esa cuenta se aplican, si corresponde, el mínimo y el máximo fijados por la normativa.

desempleo mercado laboral cv En abril, la Anses pagará la Prestación por Desempleo con topes renovados y plazos que varían según los aportes. generado con IA Otra de las claves del sistema es la cantidad de cuotas. La duración depende de los aportes realizados en los tres años previos al cese laboral: quienes tengan entre 6 y 11 meses de aportes cobran 2 cuotas; de 12 a 23 meses, 4 cuotas; de 24 a 35 meses, 8 cuotas; y con 36 meses o más acceden a 12 cuotas, que es el máximo previsto.

La normativa también contempla una ayuda extra para las personas de 45 años o más. En esos casos, el esquema suma una extensión de 6 meses sobre el período que ya les corresponda por aportes, una herramienta pensada para quienes suelen enfrentar más dificultades al momento de reinsertarse en el mercado laboral.