Jubilados y pensionados: qué verificar en Anses antes de que llegue el cobro de abril

El calendario de pagos de Anses se activa este viernes 10 de abril: que conviene verificar antes de ese día.

Este viernes 10 la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) da inicio al calendario de pagos de abril, cuando millones de jubilados y pensionados comenzarán a recibir sus haberes. Antes de que llegue la fecha de cobro, hay dos trámites que conviene resolver para evitar inconvenientes y garantizar que el pago llegue correctamente.

El mes de abril llega con novedades para los beneficiarios. Las prestaciones recibirán un aumento del 2,9% en base al Índice de Precios al Consumidor de febrero comunicado por el Indec y se suma el bono extraordinario de $70.000 confirmado mediante el Decreto 213/2026. Los jubilados con la mínima cobrarán un total de $450.319,31 en el cuarto mes del año.

Anses: qué verificar antes del cobro 1. Consultar la liquidación provisoria Desde el inicio del calendario de pagos, los jubilados y pensionados pueden consultar la liquidación provisoria del mes en mi Anses antes de que el dinero se acredite en la cuenta. Este paso permite verificar que el aumento del 2,9% correspondiente a abril figura correctamente en el recibo, junto con el bono extraordinario de $70.000, si corresponde, bajo los conceptos Movilidad y Refuerzo Previsional.

Para consultarla hay que ingresar a mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social y buscar la opción de liquidación o recibo de haberes. Si alguno de los conceptos no figura o el monto es diferente al esperado, conviene comunicarse con Anses antes del día de cobro para evitar demoras en la resolución.

Anses Anses publicó el calendario de pagos de febrero 2026 con fechas por DNI y los ajustes por los feriados de Carnaval. Brenda Rocha/Shutterstock 2. Actualizar los datos personales y familiares El segundo trámite clave es verificar que los datos personales y vínculos familiares estén actualizados en el sistema de Anses. Información desactualizada como domicilio, datos de contacto o relaciones familiares puede generar inconvenientes al momento de realizar gestiones o cobrar prestaciones.