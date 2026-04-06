Anses abrió la inscripción a Progresar Superior: quiénes pueden anotarse

Ya se encuentra disponible la inscripción para estudiantes de carreras universitarias, formación superior y enfermería a las Beca Progresar de Anses.

Las inscripciones para Beca Progresar Superior de Anses están abiertas hasta el 30 de abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abrió este 6 de abril la convocatoria para la Beca Progresar Superior, una ayuda económica destinada a estudiantes que buscan continuar sus estudios. La inscripción estará disponible hasta el 30 de abril y alcanza a quienes cursan carreras universitarias, de formación superior no universitaria y de Enfermería.

Requisitos de edad para Beca Progresar Superior Para acceder a esta beca es necesario cumplir con ciertas condiciones. En términos generales, los postulantes deben tener entre 17 y 25 años al momento del cierre de la convocatoria. Sin embargo, existen excepciones:

Personas a cargo de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años: hasta 35 años

Integrantes de comunidades indígenas, personas con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes: sin límite de edad

Estudiantes que ingresen a carreras estratégicas como Matemática, Química, Física o Biología en instituciones estatales: hasta 30 años Requisitos académicos En cuanto a lo educativo, los aspirantes deben:

Ser egresados del nivel secundario sin adeudar materias al momento de la inscripción

Estar ingresando o cursando estudios en universidades o institutos de gestión estatal

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el reglamento del programa

En algunos casos puntuales, también se contemplan excepciones para instituciones privadas o estudiantes de Enfermería. Agosto trae novedades en las Becas Progresar Foto: Freepik La beca está dirigida a estudiantes universitarios y de formación superior. Freepik Cuánto se cobra por la beca Según informó el Ministerio de Capital Humano, en 2026 no habrá aumentos en los montos, por lo que se mantienen los valores del año pasado. Actualmente, la beca es de $35.000 mensuales para todas sus líneas.

Además, se aplica una retención del 20% del monto, que se acumula y se cobra al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante cumpla con los requisitos académicos.