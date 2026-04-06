Becas Progresar: Anses acredita hoy los montos pendientes del programa

Anses paga este lunes las Becas Progresar, pero no les corresponde a todos: a quiénes les toca cobrar

Las Becas Progresar se pagan este lunes en una sola fecha y sin importar la terminación del DNI.

Las Becas Progresar tienen este lunes 6 de abril una fecha clave en el calendario de Anses. Después de las demoras que se arrastraron en marzo, el Gobierno dispuso un esquema excepcional para regularizar los pagos pendientes y concentró la acreditación en una sola jornada para todos los beneficiarios.

A diferencia de un mes habitual, esta vez no habrá cronograma escalonado por terminación de DNI. La Secretaría de Educación informó que el depósito se realizará hoy, lunes 6 de abril de 2026, en una fecha única. Según explicó el organismo, la decisión se tomó para ordenar la liquidación luego del atraso registrado el mes pasado.

El punto central es que el depósito de hoy no corresponde a una cuota mensual común de Becas Progresar. Lo que Anses liquida en esta oportunidad son montos adeudados del ciclo anterior, junto con conceptos adicionales que dependen de la situación académica de cada estudiante. Por eso, el monto final no necesariamente será igual para todos los beneficiarios.

Cuándo se abren las inscripciones para las Becas Progresar 2024. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ El pago de Becas Progresar incluye cuotas pendientes, el 20% retenido para quienes fueron alumnos regulares y sumas por buen rendimiento académico. Victoria Urruspuru / MDZ Entre los importes que se pagan aparece el 20% retenido, que en el programa se descuenta durante el ciclo lectivo y queda sujeto al cumplimiento de las condiciones académicas. Ese dinero solo se libera cuando la institución educativa certifica que el alumno mantuvo la regularidad. El reglamento vigente de Progresar también establece que la liquidación depende de las certificaciones académicas y del avance de cada línea de beca.

Además, en esta acreditación se suman las llamadas cuotas estímulo. Se trata de adicionales vinculados a la participación en actividades formativas y también al rendimiento académico. En ese marco, cobran relevancia quienes terminaron el ciclo lectivo sin adeudar materias, ya que ese desempeño habilita el acceso a esos incentivos previstos por el esquema de Becas Progresar.